Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trijntje Oosterhuis zoekt de grens op in Het Perfect Plaatje: Filemon Wesselink als SM-Pinokkio

Deelnemers stappen in het programma Het Perfecte Plaatje bijna elke aflevering wel uit hun comfortzone. In de aflevering van gisteravond was deze stap misschien wel het grootst. Specifiek voor Trijntje Oosterhuis en presentator Filemon Wesselink dan: hij werd door haar in een SM-tuigje gehesen én droeg een Pinokkioneus. Een recept voor de slappe lach dus.

In de aflevering, waarin BN’ers met elkaar de strijd aan gaan om de mooiste foto te maken, keken 938.000 kijkers toe hoe Oosterhuis ook zelf niet kan stoppen met lachen: „Ik pis in m’n broek.”

‘Pinokkio van 2022’

In de eerste opdracht was er genoeg adrenaline aanwezig bij de kandidaten. Zij moesten onder meer springende parachutisten op beeld vastleggen. Bij de tweede opdracht was het de bedoeling dat ze hun eigen draai gaven aan een modern beeld van een sprookje. Oosterhuis liet dat haar geen twee keer vertellen.

Ze vormde samen met met concurrent Wesselink een duo. Hij was haar model voor de shoot. Daar heeft hij spijt van gehad, want Oosterhuis zocht het extreme op. Ze had overigens wel goed nagedacht over de outfit: „Het verhaal van Pinokkio is dat hij aan touwtjes vastgeketend zit. En in deze tijdgeest heb ik daar dan boeien, kettingen en een tuigje van gemaakt. Dat is gewoon Pinokkio van 2022.” Ze weet alleen niet helemaal hoe zo’n tuigje werkt. Dat maakt het alleen maar ongemakkelijker voor die arme Wesselink, die loopt te bibberen van de kou.

Álles voor Het Perfecte Plaatje

Wesselink wordt met de minuut ongelukkiger. „Je weet dat het er niet uitziet. En je weet ook dat ik geen heel getraind lichaam heb. Het is een heel ongemakkelijke houding. Het is heel naakt, ook als enige. De rest heeft ook allemaal wel kleren aan.”

Het helpt ook niet als Oosterhuis in de lach schiet: „Sorry, het ziet er echt hilarisch uit. Ik pis in m’n broek.” Wesselink moest ondertussen aan de bevelen van Oosterhuis gehoor geven. Álles voor het perfecte plaatje natuurlijk.

Winnaars en verliezers

En dan is het tijd voor de einduitslag. Hoewel Oosterhuis deze shoot niet wint, verovert ze wel de tweede plek met haar SM-Pinokkiofoto en is daarmee de winnaar van de week. Daar tegenover staat wel dat Wesselink na deze vernederende fotoshoot de wedstrijd moet verlaten. En dat zelfs nadat hij Oosterhuis had omgetoverd tot Sneeuwwitje die zichzelf bevredigde. Hij vertrok met opgegeven hoofd. „Ik kijk heel positief terug naar het programma”, reageert Wesselink.

Je kunt Het Perfecte Plaatje terugkijken via RTL XL.