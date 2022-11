Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Huizenprijzen omlaag, maar overwaarde van huizen nog altijd hoog

Het is de zesde maand op rij dat de prijsstijging van huizenprijzen is afgenomen, meldt het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) vandaag. Toch lijken bezitters van een koophuis voorlopig onschendbaar. Voordat de prijsdaling het zal winnen van de overwaarde van koopwoningen in Nederland, zijn we volgens marktonderzoeker Calcasa jaren verder.

Volgens onderzoekers heeft de woningmarkt nog ‘voldoende vet op de botten’, schrijft Calcasa. Ook als de huizenprijzen blijven dalen, zullen huizenbezitters dat de komende jaren nog niet voelen. Gemiddeld heeft een koopwoning in Nederland anno 2022 een overwaarde van – hou je vast – 175.000 euro.

Hoe zit dat met die huizenprijzen?

Volgens het onderzoeksbureau zijn er in Nederland ruim 8 miljoen woningen. In totaal zijn die zo’n 3 biljoen euro waard. Om de overwaarde te berekenen heeft Calcasa gekeken naar koopwoningen die sinds 1993 zijn verkocht. Daarbij gaat het om ongeveer 3 miljoen huizen, met een waarde van bij elkaar 1,2 biljoen euro. Gemiddeld komt dit neer op een woningwaarde van 445.000 euro. Als dit bedrag wordt vergeleken met de aankoopprijzen van de woningen, komt dit neer op een overwaarde van gemiddeld.

💡 Nóg een hogere overwaarde Het onderzoeksbureau Calcasa stelt dat de werkelijke overwaarde voor veel woningbezitters nog hoger is dan de gemiddelde 175.000 euro. In plaatsen als Bloemendaal en Blaricum – plekken waar veel miljoenenwoningen staan – is de overwaarde het hoogst. In Sittard en Kerkrade komen huizenbezitters er het minst goed vanaf. In Kerkrade moeten eigenaren het doen met een overwaarde van 85.000.

Blik op de huizentoekomst

De onderzoekers werpen ook een blik op de toekomst, en hebben hierbij gekeken in hoeverre de Nederlandse huizenmarkt opgewassen is tegen de zakkende huizenprijzen. Zelfs als de huizenprijzen dalen met 10 procent per jaar, duurt het nog tot 2028 voordat de overwaarde zogezegd is ‘verdampt’. Gaat het langzamer en dalen de woningen met 3 procent per jaar? Dan duurt het nog tot 2040 voordat huizenbezitters kunnen fluiten naar de overwaarde op hun huis.