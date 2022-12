Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gratis ov-kaartjes komen eraan, en wel voor deze mensen

Het leven wordt steeds duurder, en voor een grote groep mensen haast bijna onbetaalbaar. Daarom is het de taak van gemeentes om die mensen een extra steuntje in de rug te geven. Vanaf april volgend jaar kunnen mensen met lagere inkomens een gratis kaartje voor het openbaar vervoer in Amsterdam krijgen.

De vervoerregio hoopt de „mensen die dit hard nodig hebben” zo enigszins te compenseren voor de hogere tarieven in het openbaar vervoer.

Geen NS-kaartjes, wel overig openbaar vervoer

Het gaat om kaartjes waarmee anderhalf uur vrij gereisd kan worden in alle bussen, trams en metro’s in de vervoerregio Amsterdam. Dus even voor de duidelijkheid: het gaat niet om treinkaartjes van de NS. Reis je toch regelmatig met NS? Check dan de nieuwe dienstregeling of er voor jouw reis iets verandert.

Vanaf april kan iedereen die tot 130 procent van het minimuminkomen verdient, de kaartjes aanvragen via een website. Per huisadres kunnen tot maximaal acht kaartjes worden besteld, aldus de vervoerregio. „Genoeg om met een gemiddeld gezin alle bestemmingen binnen de vervoerregio te bereiken en weer terug te reizen.”

Fors stijgende ticketprijzen

Naar schatting worden met de actie meer dan 95.000 huishoudens ondersteund, zegt vervoerswethouder Melanie van der Horst. „Natuurlijk zou het mooi zijn als alle reizigers gecompenseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door het afschaffen van de btw op vervoerbewijzen. Wij vragen het kabinet hier werk van te maken.” De gratis ov-kaartjes kunnen pas vanaf april worden verstrekt vanwege de noodzakelijke voorbereidingstijd, aldus de vervoerregio.

De ov-tarieven van regionale vervoerders stijgen volgend jaar fors, gemiddeld met 7,24 procent. Oorzaak van de hogere prijzen zijn onder meer de hogere energiekosten en inflatie.

De gemeenteraad liet eerder al weten het openbaar vervoer op zaterdag gratis te willen maken voor alle kinderen tot en met elf jaar. Ook kunnen ouderen met AOW en weinig geld gratis reisjes aanvragen. De uitzondering hierbij is het vervoer dat enkel ‘s nachts rijdt.