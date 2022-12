Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit moet je weten over de nieuwe dienstregeling van de NS die vandaag inging

Vanaf vandaag geldt een nieuwe dienstregeling voor de Nederlandse Spoorwegen (NS). Voor fervente treinreizigers is het opletten geblazen, want er rijden minder treinen dan voorheen.

De dienstregeling zal gelden voor 2023, maar is dus vandaag al van start gaan.

NS zet minder treinen in, maar maakt deel treinen wel langer

Volgens de NS rijden er minder reizigers met de trein dan voor de coronacrisis en reizen mensen op andere dagen en momenten. Hier houdt het spoorwegbedrijf rekening mee in de nieuwe dienstregeling. Er rijden sinds vandaag in de daluren, avonduren en in het weekend nog twee intercity’s en sprinters per uur in plaats van vier. In de spits op vrijdag rijden ook minder intercity’s. Ook de avonddienstregeling is op de schop gegaan: die begint al om 20.00 uur, in plaats van om 22.00 uur.

Dit doet de NS vanwege de personeelstekorten waar het spoorbedrijf mee kampt. Hier werden al allerhande oplossingen voor bedacht, zoals statushouders als monteur en kantoormedewerkers als conducteur, maar het afschalen van de dienstregeling was onvermijdelijk.

Tegenover de afname in treinen staat dat de NS een derde van de treinen langer maakt. Vooral in de drukke weekenden rijdt de NS met langere treinen. Dit zorgt ervoor dat er in het weekend 10 procent meer zitplaatsen komen.

Een deel van de nieuwe dienstregeling werd al sinds september geleidelijk doorgevoerd. Vorige maand, op 7 november, was de eerste dag dat NS minder treinen liet rijden in aanloop naar de nieuwe dienstregeling. De NS vond toen dat de ochtendspits redelijk verliep, reizigers dachten daar anders over.

Hanzelijn weer in gebruik

Vanaf vandaag kunnen reizigers wel weer gebruik maken van de Hanzelijn tussen Lelystad Centrum en Dronten. Deze lijn was sinds september onbruikbaar door schade. Begin september werd een bovenleiding van de lijn geraakt door een hoogspanningskabel. Dit leidde er onder andere toe dat kabels en schakelaars doorbrandden. Inmiddels is de schade hersteld en is het traject weer bruikbaar.