Nederland is een goedkope nachttrein rijker, en hij is niet van NS

In de nacht van vrijdag op zaterdag reed de eerste nachttrein van Arriva door Nederland. De route? Van Maastricht naar Schiphol. Het is de bedoeling dat de nachttrein voortaan iedere week gaat rijden. Daarnaast komt er nog een tweede lijn vanuit Groningen bij.

Een kaartje kost 10 euro en reizigers kunnen gegarandeerd zitten. Er worden namelijk niet meer kaartjes verkocht dan er plaats is. Een verschil tussen de eerste en tweede klas is er ook niet. Wel gelden er bijzondere voorwaarden en moeten kaartjes in een app gekocht worden.

Nachttrein vanuit Maastricht, straks ook Groningen

De trein rijdt één keer per week op vrijdagnacht richting Schiphol vanuit Maastricht vice versa. Begin 2023 komt er ook een lijn vanuit Groningen bij. De eerste nachttrein vertrok afgelopen nacht om 01.01 uur vanuit Maastricht. Onderweg stopte de trein op de stations van Sittard, Roermond, Weert, Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam Bijlmer Arena en Amsterdam Zuid.

Om 03.15 uur kwam de trein op tijd aan op het station van de luchthaven. Om 05.40 uur rijdt de trein via dezelfde route terug naar Maastricht, waar deze volgens de planning om 07.57 uur arriveert. De dienstregeling van de Arriva-nachttrein is op de website van de vervoerder te bekijken. Daar wordt later ook de dienstregeling van de lijn naar Groningen toegevoegd.

🚅 Concurrentie voor NS via open acces Arriva is eigendom van de Duitse spoorwegen en wil graag de concurrentie aan met de NS. Met de nachttrein hoopt het vooral vakantiegangers met een vroege vlucht vanaf Schiphol te vervoeren. Door nieuwe Europese regels kunnen ook andere vervoerders treinverbindingen aanbieden. Arriva is de eerste vervoerder in Nederland die van de wetgeving, die vaak open access wordt genoemd, gebruik maakt.

Goedkoop met bijzondere voorwaarden

Het kaartje voor de nachttrein kost 10 euro, aanzienlijk minder dan de 27,90 euro die NS rekent voor een enkeltje Maastricht-Schiphol. Er zijn wel enkele bijzondere voorwaarden. Zo zijn tickets alleen verkrijgbaar via Glimble, de reisapp van Arriva. Een OV-chipkaart is niet nodig en abonnementen of een Studentenreisproduct zijn niet geldig op de nachttrein.

Arriva meldt verder dat er geen regeling is voor geld terug bij vertraging. Valt de trein uit? Dan krijgen reizigers alleen de kosten van het ticket vergoed, verder niets.