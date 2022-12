Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Trainer Henk Fraser weg bij FC Utrecht, greep speler bij de keel

FC Utrecht-trainer Henk Fraser vertrekt per direct bij de voetbalclub. Aanleiding daarvoor zou een incident van grensoverschrijdend gedrag zijn geweest. De coach greep, volgens de geluiden, speler Amin Younes bij zijn keel.

FC Utrecht heeft dat nieuws inmiddels bevestigd. Fraser zou zelf zijn opgestapt na het incident, dat afgelopen zaterdag plaatsvond tijdens een trainingskamp in Spanje. Zowel het AD als De Telegraaf bevestigden dat incident.

Trainer Henk Fraser stapt op na incident

De trainer geeft toe dat hij te ver is gegaan. „Dit is me als trainer nog nooit overkomen. Het past niet bij mij en het past niet bij de club. Ik heb de club hiermee beschadigd en dat doet velen, en ook mij, pijn”, staat in zijn reactie op de website van FC Utrecht. „Daarom heb ik de keuze gemaakt om op te stappen. Ik herken mezelf niet in mijn handelen en wil mijn excuses aanbieden aan alle betrokkenen.”

De Duitse aanvaller Younes zou zich tijdens de training vervelend hebben gedragen. Met als gevolg dat Fraser zich niet kon beheersen. De voetballer begon, net als Fraser, aan zijn eerste seizoen bij de Utrechtse club.

Coach bij meerdere voetbalclubs

De coach trainde namelijk zijn eerste seizoen bij FC Utrecht. En stond met zijn ploeg op de zevende plaats in de Eredivisie. Hij was daarvoor lang trainer bij de grote voetbalclubs als Sparta, ADO Den Haag en Vitesse. Maar de FC Utrecht-trainer fungeerde ook als assistent van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlandse elftal en zou eigenlijk meegaan naar het WK in Qatar. Fraser liet dit alleen aan zich voorbijgaan op verzoek van FC Utrecht.

FC Utrecht hervat Eredivisie januari

De Eredivisie staat momenteel even op pauze vanwege het WK in Qatar en de winterstop. Op 8 januari hervat FC Utrecht met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Eerder verscheen Fraser nog in de documentaire Allemaal Gelijk? Dit omdat hij een van de weinige donkere coaches is in het betaald voetbal. Hij blikte daarin terug op zijn voetbalcarrière en de tijd dat er apengeluiden richting hem werden gemaakt.