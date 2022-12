Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

LLDL-kandidaat Mark weet niet wat hem overkomt als zijn date gaat paaldansen

Toen kandidaat Mark het Lang Leve de Liefde-huis inliep, had hij op voorhand niet gedacht dat hij een heus paaldans-talent zou ontmoeten. Zijn date Ashley aarzelt namelijk niet om in LLDL haar sensuele en atletische moves in de strijd te gooien. Tot groot plezier van Mark.

Mark en Ashley gaan het liefdesavontuur met elkaar aan in het populaire en soms ietwat ongemakkelijke programma Lang Leve de Liefde. Al snel na de kennismaking komt Mark erachter dat Ashley fanatiek sporter is, onder meer in de paal. En dat had hij klaarblijkelijk niet verwacht.

Paaldansen tijdens date voor LLDL-kandidaat Mark

Mark lijkt al snel onder de indruk van Ashley. Van haar flirterige opmerkingen en kledingkeuze, al schrikt hij wel eventjes van haar gigantische gouden glitterhakken. Maar de twee zien elkaar overduidelijk zitten. Als Ashley daadwerkelijk in de paal klimt, lijkt het Mark te zijn die helemaal ondersteboven is. Hij kijkt aandachtig naar de bewegingen van zijn date en applaudisseert enthousiast als ze weer op haar benen staat. „Nice”, „cool” en „knap” , noemt hij de paaldans-act van Ashley. Hij kan het overigens niet laten om zelf ook nog even in de paal te klimmen.



Ashley hangt ook in hoepel in Lang Leve de Liefde

Ashley heeft met haar dansmoves een hoop aangewakkerd. Er wordt gezoend en veelvuldig geflirt. En Mark kijkt zijn ogen uit als Ashley in bikini of roodkleurige pyjama voorbijloopt. En als hij dacht de paaldans-act het enige was dat Ashley kan, dan heeft hij het mis. Want later hangt ze namelijk ook nog ondersteboven in een hoepel, waar zij eveneens lenige en atletische bewegingen aan hem demonstreert. En wederom is Mark onder de indruk: „Wauw!”



Zoenen zoenen zoenen!

🎉

Jaaaa er is gekopkluift! 🎉#LangLeveDeLiefde — Daan (@daantjeRdam) December 1, 2022

Polyamoreus

In het voorstukje van de volgende LLDL-aflevering hebben Ashley en Mark een open gesprek. Het gaat namelijk over hun relationele voorkeuren. Mark oppert namelijk ‘exclusief daten’, maar dan weet Ashley ook nog wel een alternatief. Ze staat namelijk ook open voor polyamoreuze relaties. „Plus dat ik dus ook op vrouwen val”, voegt ze daaraan toe. En het is de vraag hoe Mark daarover denkt.

