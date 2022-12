Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Boodschappen wéér duurder en lege schappen in supermarkt verwacht

Schrok je de afgelopen tijd als je de boodschappen in de supermarkt afrekende? Realiseer dan dat dat gevoel nog wel even aanhoudt. De Rabobank voorspelt namelijk dat er voorlopig geen einde komt aan de hoge prijzen in de supermarkten.

De afgelopen tijd werd zo’n beetje alles duurder. We merken de inflatie aan de prijzen van ons bier, energiekosten, tankbeurten en drinkwater. Maar ook geluiden over faillissementen voor restaurants en cafés klonken al eerder. En voor een mandje boodschappen betalen we ook steeds meer. „Het lijken net als vorig jaar verhitte prijsonderhandelingen te worden deze wintermaanden”, stelt Rabobank-onderzoeker Sebastiaan Schreijen.

Stijgende kosten, prijzen verhogen

Want de kosten voor de productie stijgen eveneens. Onder meer de dure dollar, oplopende personeelskosten en indirecte energiekosten dragen daaraan bij. Waardoor producenten hun verkoopprijzen met 10 tot 20 procent moeten verhogen. Want wat betreft die indirecte energiekosten is dat te merken bij verpakkingsmaterialen als glas en karton. Maar ook halffabricaten als meel en zout worden gemaakt met veel energie.

Producenten kopen die producten op contractbasis in. Daardoor krijgen zijn ook de rekening voor de hogere energiekosten voor hun kiezen. „Consumenten hebben het afgelopen jaar al te maken gehad met prijsverhoging na prijsverhoging”, zegt Schreijen. „Maar afgaande op de consumentenprijsontwikkelingen in de supermarkt zijn nog lang niet alle kostenstijgingen gedekt. Laat staan dat de consument weet heeft van de voorgenomen producentenprijsverhogingen die er de komende maanden aan zitten te komen.”

Lege schappen en dure boodschappen in supermarkt

Er komt dus nogal wat aan als het gaat om prijsstijgingen. Maar de Rabobank verwacht niet dat de supermarkten ‘ja en amen’ blijven knikken aan de onderhandelingstafel. Het gevolg? Volgens Schreijen kan het aanbod in de supermarkt daardoor versoberen. Waarbij lege schappen niet ondenkbaar zijn door het stoppen van levering. En de boodschappen die wel in de supermarkt liggen? „Die zullen nog duurder worden in de eerste maanden van 2023″, aldus Schreijen.

Dan is dit alternatieve kerstpakket van een Nederlandse baas nu toch wel erg welkom. Hij koos er namelijk voor om de hele december-maand de boodschappen van zijn personeel te betalen.