Winterse taferelen: sneeuw op komst en schaatsen uit het vet

Wellicht had je het vanochtend toch wat fris op de fiets en dat blijft de komende dagen nog wel eventjes zo. Het winterse weer neemt serieuze vormen aan, want er kan volgende week mogelijk geschaatst worden en er valt sneeuw.

Vanochtend was het mistig en koud. De temperaturen hingen in Nederland rond het vriespunt. In de loop van de dag klaarde de mist op en bij de Waddeneilanden vallen vandaag sneeuwbuien.

Winterse temperaturen, sneeuw en schaatsen

Maar het winterse weer houdt aan, concludeert Weer.nl. Want dit weekend dalen de temperaturen in de nacht onder het vriespunt. Met vrieskou tussen de -2 en -4 graden. En dit gaat gepaard met sneeuw in het noordwesten. Vooral in het noorden van Nederland zal de sneeuw blijven liggen.

En die ijskou zet zich ook volgende week voort, met temperaturen onder de -5 graden. Donderdag wordt er wederom meer sneeuw verwacht en ook dan houdt de vrieskou aan. En jawel, dat betekent dat er op sommige plekken geschaatst kan worden. „Ondiep water, slootjes en ijsbanen komen op tijd van duur mogelijk wel in beeld. Maar ook daarvoor moet het eerst echt wel flinke tijd gaan vriezen”, schrijft Reinout van den Born op Weer.nl

Glad op straat

En hoe je de komende dagen kunt herkennen of het glad is op straat? Daar heeft Weeronline nog een tip voor. „Als het vocht tijdens een koude winternacht op het bevroren wegdek condenseert, krijg je rijpvorming. Je kunt deze herkennen aan witte plekken die op het asfalt ontstaan. Bruggen van hout of staal koelen veel sneller af dan dikke betonnen bruggen en de rest van het wegennet en zullen als eerste glad worden”, schrijft meteoroloog Matthijs van der Linden.

En vergeet niet dat het ook kan ijzelen. „Vaak valt er eerst wat sneeuw, ontstaat daarna ijzel en gaat het vervolgens regenen. De overgang van sneeuwval naar een ijzelsituatie kan door de regen ten onrechte bij de weggebruiker het idee wekken dat de gladheid afneemt, terwijl in werkelijkheid dan sprake is van de meest verraderlijke vorm van gladheid”, aldus de meteoroloog.