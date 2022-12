Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kwartfinale! Oranje verloor ‘eigenlijk’ nog nooit van Argentinië

Het is de grote dag van Oranje: kwartfinale op het WK voetbal in Qatar tegen Argentinië! Het toernooi begint in Nederland (eindelijk) meer te leven. Er is in elk geval een Andries Noppert-tompouce. Kunnen we een beetje hoopvol zijn dat het Nederlands elftal de halve finale haalt? Eigenlijk wel…

Oranje kan de kwartfinale op het WK tegen Argentinië van vanavond (20.00 uur), gekeken naar de historie tussen de twee landen, best wel met vertrouwen tegemoetzien. Dit ondanks het feit dat de ploeg van Louis van Gaal zich door maar 1400 fans weet gesteund en de Zuid-Amerikanen door naar verwachting 50.000. Nederland verloor in de negen eerdere ontmoetingen namelijk nog nooit van de Argentijnen. In de reguliere speeltijd van 90 minuten dan… Voetbalkenners weten het maar al te goed. Na die 90 minuten ging het twee keer gruwelijk mis helaas. Maar toch, vooralsnog: niet getreurd.

Twee keer ging het tóch mis tegen Argentinië

Oranje stapte twee keer alsnog met een nederlaag van het veld: eenmaal na verlenging en een keer na strafschoppen. Argentinië klopte Nederland in de finale van het WK van 1978, met dank aan doelpunten van Mario Kempes en Daniel Bertoni in de verlenging (3-1). De tweevoudig wereldkampioen deed Oranje ook pijn in de halve eindstrijd van het WK van 2014. Toen nam het de strafschoppen beter nadat in de reguliere speeltijd en de verlenging niet was gescoord (0-0). Ron Vlaar en Wesley Sneijder misten vanaf 11 meter, terwijl Lionel Messi, Ezequiel Garay, Sergio Agüero en Maxi Rodríguez doelman Jasper Cillessen wel passeerden. Als je het aankunt om nog eens terug te kijken: de samenvatting vind je hier.



Messi vs. 𝐎𝐑𝐀𝐍𝐉𝐄! 🦁

Er staat voor het Nederlands Elftal wéér een WK-clash met Argentinië op het programma, net als in de verloren halve finale van 2014… 🫣 Tijd voor revanche? Hoe schat jij de kansen van Oranje in? 🤞#ZiggoSport #FIFAWorldCup #NEDARG pic.twitter.com/akF9cgrItV — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 4, 2022

Oranje in het topjaar 1974

Het is alweer zo lang geleden, maar 1974 was qua Nederland – Argentinië een topjaar. Mét Johan Cruijff. Oranje vernederde Argentinië op het WK van 1974 (4-0). Johan Cruijff scoorde tweemaal, de andere doelpunten kwamen van Ruud Krol en Johnny Rep. Voor het toernooi in West-Duitsland oefende Oranje al tegen de Argentijnen. Het duel in het Olympisch Stadion in Amsterdam was de eerste ontmoeting tussen de twee landen. Ook toen won het Nederlands elftal ruim, met 4-1.

Na de eerder gemelde WK-finale van 1978, stonden Oranje en Argentinië een jaar later weer tegenover elkaar. Dat gebeurde in het Zwitserse Bern ter ere van het 75-jarige bestaan van wereldvoetbalbond FIFA. Het oefenpotje eindigde zonder doelpunten, maar was wel de enige onderlinge confrontatie waarbij de in 2020 overleden Argentijnse volksheld Diego Maradona meespeelde.

En vervolgens kwam dit. Marseille, 1998… Het mooiste WK-doelpunt van Oranje ooit?

Het Oranje van Dennis Bergkamp

Nederland klopte de Argentijnen in de kwartfinales van het WK van 1998, met de prachtige goal vlak voor tijd van Dennis Bergkamp (2-1). Wie heeft commentator Jack van Gelder níet hard horen jubelen?

Na de gedenkwaardige zege werd er weer twee keer vriendschappelijk gespeeld, in 1999 en 2003. Beide keren was de – toen nog – Amsterdam ArenA het strijdtoneel en het werd respectievelijk 1-1 en 1-0. De groepswedstrijd tussen Oranje in Argentinië op het WK van 2006 (Duitsland) leverde geen winnaar op (0-0). De afgelopen zestien jaar troffen de twee ploegen elkaar nog maar één keer. Dat was dus op het WK van 2014 in Brazilië. Maar: nieuwe ronde, nieuwe kansen. Op het WK voetbal in Qatar.