Nederlanders laten geld liggen: op deze toeslagen heb je recht

Je hebt recht op meer tegemoetkomingen dan je denkt in Nederland. Dat hangt natuurlijk af van jouw persoonlijke omstandigheden, maar veel Nederlanders laten geld liggen.

Maakt geld nou gelukkig of niet? Tot een bepaald bedrag wel, stellen onderzoekers van Princeton. Een gebrek aan geld kan in ieder geval leiden tot een hoop kopzorgen. In Nederland hebben ruim één miljoen mensen dagelijks te maken met armoede, schrijft het armoedefonds. Met de stijgende energieprijzen en de torenhoge inflatie, worden dat er niet minder. Gelukkig kun je in Nederland aanspraak maken op een allerlei verschillende toeslagen. Weet jij welke tegemoetkomingen er zijn? En de hamvraag: weet jij waar je recht op hebt?

Op ieder moment dat er iets verandert omtrent je inkomen, werk, gezinssamenstelling of huishouden kán het zijn dat je recht hebt op een toeslag.

Deze tegemoetkomingen zijn er in Nederland

Als je krap bij kas zit, zijn er verschillende toeslagen waar je een beroep op kunt doen. Een aantal van deze tegemoetkomingen worden georganiseerd op landelijk niveau. Daaronder valt bijvoorbeeld de huurtoeslag, zorgtoeslag, heffingskorting of een tegemoetkoming voor kinderen.

Ben je benieuwd waar jij eventueel recht op hebt? Nibud heeft een speciale tool ontwikkeld waarmee je binnen tien minuten kunt checken of je aanspraak kunt maken op subsidies of toeslagen. Handig om je loonstrook, aangifte van je laatste inkomstenbelasting, de factuur van de kinderopvang en je huurcontract alvast bij de hand te hebben.

De tegemoetkomingen in het kort

Een overzicht van de tegemoetkomingen en toeslagen die sommige Nederlanders vergeten aan te vragen.

Huurtoeslag: dit zijn de regels

De huurtoeslag bedraagt maximaal 397 euro per maand. Jaarlijks komt dat neer op 4764 euro. Dat kan dus behoorlijk oplopen. Er is een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen. Je kunt het beste via het Nibud berekenen of je in aanmerking komt voor deze toeslag. Een van de harde eisen is in ieder geval dat je huur in 2022 niet hoger was dan 763,47 euro.

Stijgende premies: maar de zorgtoeslag kan je redden

Als alleenstaande bedroeg de zorgtoeslag in 2022 maximaal 111 euro per maand. Een ruime 1300 euro op jaarbasis, dus. Als je alleenstaand bent en je verdient maximaal 32.500 euro op jaarbasis, dan kom je voor deze toeslag in aanmerking. Let daarbij wel op: als je een vermogen hebt boven de 120.000 euro, dan kun je geen aanspraak maken op deze regeling. Wel zo eerlijk, toch?

Heffingskortingen, hoe zit dat?

Er zijn in Nederland verschillende heffingskortingen: allerlei kortingen waar je in veel gevallen niets voor hoeft te doen omdat ze vanzelf worden verrekend met je salaris of uitkering. Zo is er bijvoorbeeld de arbeidskorting van maximaal 4260 euro. Deze korting wordt lager, zodra je inkomen op jaarbasis hoger is dan 36.649 euro. Wil je meer weten over de heffingskortingen? Kijk dan op de site van Rijksoverheid.

Heb je kinderen? De kinderbijslag is er voor jou

Als er kinderen in het huishouden zijn, maar je hebt het niet breed, dan kun je aanspraak maken op allerlei tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld kinderbijslag, kinderopvangtoeslag of tegemoetkomingen van schoolkosten. Doordat er verschillende toeslagen zijn, bestaat er een kans dat je geld misloopt als je dit niet goed nakijkt. Om een idee te geven van de hoogte van de toeslag: bij een kindgebonden budget was de maximale toeslag voor één kind in 2022 1220 euro.