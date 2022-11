Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dromend van een leven als digital nomad? Binnenkort kan dat ook makkelijker vanuit Spanje

De coronapandemie heeft laten zien dat fulltime op kantoor werken geen verplichting meer hoeft te zijn. Tel daar de trendy ‘digital nomadische’-levensstijl bij op, en je hoeft niet eens meer vanuit je thuisland te werken als het enige wat je nodig hebt een internetverbinding is. De digital nomad visums zijn hierbij dé uitkomst om vanuit veel EU-landen te kunnen werken. Nu is Spanje aan de beurt, dat naar verwachting een digital nomad visum zal lanceren in 2023.

Andere Europese landen als Georgië, Noorwegen, Malta en Griekenland hebben al een digital nomad visum-programma gelanceerd om internationaal talent aan te trekken. Nu de belangstelling wereldwijd voortdurend toeneemt en het succes van deze programma’s bewezen is, zijn andere landen aangespoord om hun eigen programma’s op te zetten. Zo is er in Spanje nu ook een digital nomad visum op komst.

Spaanse Startup Act

Onlangs is in het Spaanse parlement de Startup Act ingevoerd, waarbij mensen die op afstand werken voor buitenlandse bedrijven in het land mogen wonen zonder een volledig werkvisum nodig te hebben. Dat scheelt een hoop geregel en geeft belastingvoordeel. Mocht je alvast willen wegdromen bij bestemmingen waar jij wel vanuit zou willen werken, dan kan dat hier, waar Metro je regelmatig over reizen op de hoogte houdt.

Onder de Startup Act zouden digitale nomaden die minder dan 600.000 euro per jaar verdienen in aanmerking komen voor een verlaagde inkomstenbelasting van 15 procent gedurende maximaal vier jaar voor niet-inwoners. Dat is minder dan de standaard inkomstenbelasting van 25 procent in Spanje, schrijft Metro UK.

Allerlei voordelen

Het aantrekkelijke belastingvoordeel is specifiek bedoeld voor ‘afstands-werknemers’ die ten minste 80 procent van hun inkomen verdienen bij bedrijven buiten Spanje. Het éénjarige visum kan elk jaar verlengd worden voor maximaal vijf jaar, waarna een permanente verblijfsvergunning aangevraagd kan worden.

Eerder dit jaar introduceerde Portugal al een visum voor digitale nomaden, zolang ze ten minste vier keer het minimumloon verdienden om een aanvraag in te dienen. Portugal zal in januari het maandelijkse minimumloon verhogen tot 760 euro, waardoor de inkomenseis voor het visum 3.040 euro per maand wordt. Ook in Spanje zal een minimum maandinkomen gelden om in aanmerking te komen voor het visum, maar de bedragen zijn nog niet bekend.

Zo’n digital nomad visum kan een antwoord zijn voor degenen die na de coronapandemie hun werk op afstand willen blijven doen, bij voorkeur vanuit het buitenland en vooral vanuit Europa.