Het wordt héél koud dit weekend: ‘Zelfs kans op een vlokje sneeuw’

Nog geen drie weken geleden schreef Metro nog over zonnig herfstweer, maar het kan – op zijn Hollands – snel verkeren. Trek je dikke jas maar uit de kast, want dit weekend duiken de temperaturen op sommige plekken in het land onder nul en kan het zelfs gaan sneeuwen. Het wordt flink koud.

Dat voorspelt Matthijs van der Linden, meteoroloog van Weeronline.

Koud winterweer verwacht, met zelfs een vlokje sneeuw

In de nacht van vrijdag op zaterdag gaat het in het noordoosten licht vriezen. In Groningen en het noordoosten van Drenthe gaat het waarschijnlijk een graadje vriezen en in de rest van Drenthe, Friesland en Overijssel daalt de temperatuur tot het vriespunt. In de rest van het land is het met 1 tot 5 graden ietsjes minder koud. Het is dan overwegend bewolkt, met af en toe wat neerslag. Op veel plaatsen valt alleen ijskoude regen.

In de nacht en zaterdagochtend vroeg kan het in het noordoosten en oosten een beetje sneeuwen. Mogelijk valt ook op de Veluwe een beetje sneeuw. Verwacht geen dik pak sneeuw. „De hoeveelheid is zeer beperkt en echt wit of glad wordt het waarschijnlijk niet”, zegt Weeronline. De sneeuw blijft mogelijk alleen op auto’s en op het gras even liggen. Er worden dan ook geen problemen op de wegen verwacht.

Het overgrote deel van het land krijgt helemaal geen sneeuw te zien. Zaterdag wordt met 3 tot 7 graden een koude dag. Het is bewolkt en met uitzondering van wat lokale (mot)regen droog.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het nog kouder

De nacht van zaterdag op zondag wordt kouder, maar op de koudste plaatsen lijkt het droog te blijven. In het noordoosten kan de temperatuur bij helder weer in de buurt van -5 graden komen. In het midden van het land blijft het rond of net onder het vriespunt. In het zuiden en zuidwesten blijft het boven nul en is ook kans op wat regen.

Zondag overdag krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met minder koude lucht en wordt een middagtemperauur tussen de 4 tot 8 graden verwacht. Lokaal kan er dan wat regen vallen, maar mogelijk breekt de zon soms zelfs eventjes door.