Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nóg een warmterecord: officieel warmste 12 november ooit gemeten in Nederland

Het warme herfstweer is opnieuw goed voor een warmterecord. Om 14.50 uur werd het in De Bilt maar liefst 16,2 graden. Het oude record was 15,9 graden en werd in 1995 gemeten. Ook in de rest van het land is het flink warm.

De hoogste temperatuur vandaag was 17,3 graden in Maastricht. Het record van vandaag is al het zevende warmterecord van het jaar. Vooral eind vorige maand was het veel warmer dan gebruikelijk. Op onder andere 28 en 29 oktober staan records. Daar tegenover staat slechts één kouderecord, meldt Weeronline.

Warmterecord in sinterklaasintocht-weekend

Ook morgen is het nog flink zonnig en zeer warm voor de tijd van het jaar, net als vandaag. Dit maakte het weer uitstekend voor de intocht van Sinterklaas die vandaag plaatsvond in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis. Dat is wel anders dan de koude en natte sinterklaasintochten uit het verleden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Valt het jou ook op dat het vandaag zo warm is? https://t.co/ncb67fk9G7 — Weeronline (@weeronline) November 12, 2022

Weeronline heeft namelijk uitgezocht of het vaak slecht weer is als de Sint naar Nederland komt. De natste intocht was volgens hun bevindingen in Dokkum in 2017. Maar zo mooi was het weer tijdens de intocht van een jaar later, in 2018 aan de Zaanse Schans. Zeven intochten verliepen deze eeuw geheel zonloos. Dat betekent dat in veertien edities wél de zon scheen. Echt guur is het echter nooit geweest.

Na het weekend zal het niet zo warm zijn als vandaag en morgen. Dan zal de middagtemperatuur geleidelijk dalen.