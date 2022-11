Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FvD’er Gideon van Meijeren opnieuw onder vuur door ‘revolutie’-uitspraken

FvD-lid Gideon van Meijeren zorgt met zijn uitspraken regelmatig voor ophef. Dit keer spreekt hij in een video over een revolutionaire opstand van het volk tegen de overheid. Maar zijn formulering zorgt voor weerstand. En ook politiek Den Haag spreekt zich op Twitter tegen hem uit.

Van Meijeren staat inmiddels bekend als een politicus die regelmatig onder vuur ligt. Eerder leidde zijn confrontatie met journalist Merel Ek tot een mediarel en roepen zijn uitspraken richting de overheid, het coronabeleid of politici regelmatig verontwaardigde reacties op. Na de aanvaring met Ek klonk er vanuit meerdere politici en mediagezichten een oproep tot een boycot van zijn partij Forum voor Democratie.

Ophef over uitspraken

Desalniettemin hebben Van Meijeren en Forum voor Democratie ook een groep Nederlanders achter zich, die zich wel in zijn denkwijzen kunnen vinden. Hij verscheen gisteravond in een online Belgisch programma, onder de noemer Compleetdenkers. Een programma bedoeld voor mensen die in deze tijd kritisch naar de wereld kijken, legt de presentator uit.

Van Meijeren waarschuwt dat er een „totalitair regime wordt opgetuigd” en burgers steeds verder worden beperkt in hun mogelijkheden. Ook kaart hij in de uitzending aan dat gekozen volksvertegenwoordigers vaker de mond worden gesnoerd, onder mom van een ‘strijd tegen desinformatie’. „Je krijgt dan het gevaar dat de overheid gaat bepalen wat waar en niet waar is. En dat wat in de ogen van de overheid niet waar is, niet gezegd mag worden”, aldus Van Meijeren.

Gideon van Meijeren hoopt op revolutie onder bevolking

Maar het zijn Van Meijeren z’n woorden over een revolutionaire beweging die nu, ook bij politici, tegen de borst stuiten. „Het is in het verleden, in de geschiedenis, vaker gebeurd dat regimes die zich tiranniek gingen gedragen, op enig moment toch ten val werden gebracht door de bevolking.” Volgens het FvD-lid kan een massa die groot genoeg is, omslaan in een revolutionaire beweging. „Waarbij het zo urgent wordt omdat mensen niks meer te verliezen hebben. Dat ze bij wijze van spreken naar het parlement trekken en zeggen: ‘Wij gaan hier niet meer weg tot de regering weg is’.”

Daarnaast stelt de politicus dat in het verleden wereldwijd is gebleken dat bij dit soort opstanden ook slachtoffers vallen, soms met dodelijke afloop. „Dat is vreselijk en laten we hopen dat we dat kunnen voorkomen en alles vreedzaam blijft. Maar daar is wel waar ik op hoop uiteindelijk.”

Politici keren zich tegen Van Meijeren

Vooral dat laatste stukje over dodelijke slachtoffers zorgt nu voor verontwaardigde reacties. Onder meer premier Mark Rutte, minister Sigrid Kaag (Financiën), minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid), Sophie Hermans (VVD), Attje Kuiken (PvdA) Gert-Jan Segers (CU) delen hun bedenkingen op Twitter. Maar ook virologen als de Belgische Marc van Ranst en Marion Koopmans hekelen Van Meijeren.