Boerenzoon boos op Natuur en Stikstof-minister: ‘Wanneer stapt u op?’

Christianne van der Wal maakte bij de studenten in College Tour gisteravond veel los. De natuur- en stikstofminister vertelde in het tv-programma over haar moeilijke rol en beantwoordde vragen van boze studenten. Het ging dan om studenten die het boerenbedrijf van hun familie willen overnemen, maar dat misschien niet kunnen doen door de plannen van de overheid.

Toen de boeren in juni van dit jaar naar het huis van Christianne van der Wal kwamen om daar te protesteren, werd de minister geconfronteerd met haar eigen angst. „Het voelde echt als een belegering. Ik kon mijn kinderen amper horen. Er was vuurwerk, geschreeuw. Ik had een schuldgevoel. Ik dacht: dit gaat over mijn werk. Dan wil ik het ook zelf oplossen en fixen. Mijn gezin heeft niets met mijn werk te maken. Maar op dat moment gaat het tussen mijn werk en mijn gezin.”

Ook wil Van der Wal duidelijk maken dat ze niet voor haar ministerschap heeft gekozen om ‘boeren te pesten‘. „Ik heb hier voor gekozen om Nederland te helpen. Hoe zeer ik ook alle emotie begrijp: dit gaat gewoon te ver.” Toch kiest ze er bewust voor om door te gaan met de voor velen controversiële plannen om de stikstof in Nederland terug te dringen. „Er vliegen de hele dag vliegen om je heen. Als je niet kiest voor koersvastheid maar je gaat alleen maar meppen op al die vliegen, dan kom je niet verder.”

Boerenzoon: ‘Wanneer stapt u op?’

Tijdens het interview krijgt de stikstof-minister meerdere vragen van verontwaardigde studenten, die de gevolgen van de stikstofplannen merken bij hun ouders, die werken als boer. Als één van hen opstaat, is de woede duidelijk van zijn gezicht af te lezen. „Van der Wal: U verkloot de hele agrarische sector zo”, zegt Sam, die een t-shirt draagt met ‘Trots op de boer’. „Wanneer gaat u nou opstappen? Want u bent het godverdomme voor alle boeren aan het verpesten. Een hele sector bent u Nederland uit aan het helpen. Daar ben ik een beetje kwaad om.”



„Volgens mij is dat een understatement”, grijnst Van der Wal, waarop de jongen antwoordt: „Leeftijdsgenoten net als ik, die ook het bedrijf willen overnemen, komen nu in de problemen. We zitten nu zo in de onzekerheid. En dat komt eigenlijk allemaal door u.” Volgens Sam is het stikstofprobleem een door de overheid ‘verzonnen’ probleem. De minister is het daar niet mee eens. „Wat denk je dat er zou gebeuren als ik zou opstappen? Dan komt er een nieuwe minister voor Natuur en Stikstof. Wat zou die dan gaan doen?”

Stikstof-minister ziet toekomst voor veel boeren in Nederland

Iets wat Van der Wal wil onderstrepen is dat zij, net als de Sam, ook trots is op de boeren. „Maar het neemt niet weg dat we een heel groot probleem hebben. ‘We agree, to disagree‘: stikstof is wel echt een groot probleem, maar daarmee ga ik niet alle boeren wegjagen in Nederland”, luidt haar antwoord. „Ik zie heel veel toekomst voor heel veel boeren in Nederland. Maar het moet wel op een manier dat er balans is met de natuur.”

