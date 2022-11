Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Complottheorieën wakkeren mogelijk terreuraanslagen in Nederland aan, vreest NCTV

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) noemt de normalisering van de omvolkingstheorie een „zorgelijke ontwikkeling”. „Het openlijk en kritiekloos bespreken van dergelijk xenofoob en deels racistisch gedachtegoed, en andere complottheorieën, draagt bij aan de sociale acceptatie”, staat in een nieuw rapport over het dreigingsbeeld.

„Er zijn op dit moment geen concrete aanwijzingen dat geradicaliseerde personen een aanslag voorbereiden. Wel zijn er in Nederland personen en groepen die radicaliseren of geradicaliseerd zijn, die een dreiging kunnen vormen tegen de nationale veiligheid.” Zo begon de NCTV hun persbericht.

Kritiek van de Tweede Kamer

De omvolkingstheorie stelt dat de westerse samenleving langzaam wordt vervangen door immigranten met een niet-westerse achtergrond. De theorie werd in mei door de extreemrechtse Vlaamse politicus Filip Dewinter geventileerd bij de publieke omroep Ongehoord Nederland. Dat leidde tot kritiek van de Tweede Kamer.

De omvolkingstheorie is een van de pijlers van het ‘accelerationisme’. Dat is een extreemrechtse stroming waar volgens de NCTV de meeste geweldsdreiging van uitgaat. Zij „propageert terroristisch geweld als legitiem middel om het ideaal van een witte etnostaat te bereiken”.

NCTV: dreigingsniveau blijft aanzienlijk

In het rapport schrijft de NCTV verder dat de aard van de terroristische dreiging in en tegen Nederland de afgelopen jaren „veelzijdiger en meer diffuus” is geworden. Het dreigingsniveau blijft echter onveranderd op ‘aanzienlijk’ (niveau 3 van 5).

Nog steeds vormt de jihadistische beweging de grootste dreiging. Maar de beweging toont volgens de NCTV „stagnatie” en een „relatieve inactiviteit”. Een aanslag uit de hoek van rechts-extremisme en antioverheidsextremisme is tegenwoordig ook „voorstelbaar”. Extreemlinks uit zich vooral op „activistische wijze” zoals demonstraties.

Er zijn een paar honderd aanhangers met rechts-terroristisch gedachtegoed. Hun aantal lijkt sinds vorig jaar niet gegroeid en ze zijn veel actief op internet. „Buiten het internet komt rechts-terrorisme minder vaak voor dan aanvankelijk werd aangenomen”, staat in het rapport.