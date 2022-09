Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit weekend wisselen buien en opklaringen elkaar af: zeg maar vaarwel tegen stranddagen

Het weekend staat voor de deur! Maar wat kunnen we verwachten qua weer? Het weekendweerbericht voorspelt dat een dagje zwemmen in de zee er voor de meesten in ieder geval niet in zal zitten. Heb je toch buitenplannen, zoals een barbecue? Dan is zondag daarvoor de beste dag. Zaterdag worden er buien verwacht, maar later knapt het vanuit het noordwesten weer op.

Afgelopen week hebben we te maken gehad met regenbuien. Vandaag kun je, na de opklaring van vanmorgen, bewolking en meer buien verwachten. Veel warmer dan 19 à 20 graden zal het kwik niet bereiken. Qua temperatuur wordt het komend weekend niet veel warmer dan vandaag. De temperatuur loopt op naar maximaal 20 graden.

Weekendweerbericht

Morgen is de minst ‘goede’ dag van het weekend als je naar het weer kijkt. Vooral in de ochtend zijn er grote kansen op regenbuien, maar ook in de middag zul je rekening moeten houden met buien. Ook kan er morgen soms onweer plaatsvinden. De zuidelijke helft van het land zal met de zwaarste buien in aanraking komen. Een paraplu of regenjas zal dan niet misstaan.



Geleidelijk wordt het morgen droog. In het noorden en noordwesten trekken de buien vanaf het middaguur al weg, en breekt de zon geregeld door. Daarna volgt de rest van het land.

Zondag beste dag voor een BBQ

Op zondag ziet de weersvoorspelling er beter uit om buitenactiviteiten uit te voeren. Ondanks de kans op wolkenvelden, schijnt de zon geregeld. De meeste plaatsen houden het droog, al is de kans op een lokale bui aanwezig. De temperatuur stijgt zondag met een graad of twee, wat het kwik tot 21 à 23 graden brengt.