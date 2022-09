Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Heleen van Royen in Vandaag Inside: ‘Hét moment om alle koningshuizen op te doeken’

Heleen van Royen gooide ‘m er in Vandaag Inside gisteravond op tv gelijk maar in: het overlijden van koningin Elizabeth is het juiste moment om koningshuizen op te doeken. Allemaal, alle koningshuizen in de wereld.

De talkshows Op1 en Jinek waren volledig aan de dood van The Queen (96) van Groot-Brittannië gewijd, Vandaag Inside niet. In dit artikel kun je teruglezen wat er op NPO 1 werd besproken. Maar uiteraard kwam het meest besproken onderwerp van de dag ook bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp op SBS6 aan bod. Eva Jinek zou gisteravond trouwens een al eerder opgenomen interview met popster Robbie Williams uitzenden. Zij kwam na het nieuws over koningin Elizabeth in allerijl toch naar de studio om een speciale uitzending te maken. Die scoorde minder kijkers dan Op1 en Vandaag Inside, maar snel gemaakt was het wel.

Heleen van Royen aan tafel bij Vandaag Inside

Terug naar Vandaag Inside, want op de dag van het heengaan van koningin Elizabeth was toevallig de regelmatig terugkerende gaste Heleen van Royen uitgenodigd. Als tafelgast gooide de succesvolle schrijfster er gelijk maar een stevig statement in. „Is dit nieuws heel heftig?”, trapte host Wilfred Genee af. „Of is het iets wat je ziet aan komen en daar ga je rustig mee om?” Johan Derksen pleit ervoor ‘het systeem aan te pakken dat bij geboorte wordt bepaald dat je koning of koningin bent’. „Zo krijg je met een broos, breekbaar vrouwtje te maken.”

Heleen van Royen daarop: „Ik vind dat dit gewoon de laatste koningin is. We moeten gewoon stoppen met het koninklijk huis. In Engeland, in Nederland, voorál in Nederland, overal. In Engeland past het misschien nog wel, maar ik zou zeggen: stop ermee. De schandalen worden alleen maar erger. In Nederland moeten we er ook mee kappen.” Derksen: „Charles (de opvolger als King Charles III, red.) heeft nu al een fles champagne in z’n mik. Die heeft 73 jaar zitten wachten.”



René: 'Queen Elizabeth heeft 2 dagen geleden nog de nieuwe premier ontvangen, dan ben je een bikkel!' 👉 https://t.co/Gz54eJCKUo#QueenElizabeth #vandaaginside pic.twitter.com/Lw5ZX1dfM8 — Vandaag Inside (@vandaaginside) September 9, 2022

René van der Gijp bekijkt het van de andere kant

René van der Gijp noemt koningin Elizabeth ‘een taaie rakker’ en ‘een bikkel’, omdat zij twee dagen geleden nog de nieuwe Britse premier Liz Truss ontving. De oud-voetballer ziet het heel anders dan Heleen van Royen. „Vandaag stonden bij Buckingham Palace al 50.000 mensen geloof ik. Die mensen die zij er dol op, man. Als dat mensje dadelijk langskomt, staan ze weer met 1,2 miljoen langs de weg. Wie zijn wij dan om te beslissing dat dat weg moet?”

Heleen van Royen: „Overal, wereldwijd. Stoppen daarmee!”

De hele uitzending van Vandaag Inside kun je nog terugkijken.