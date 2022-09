Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Humberto Tan klaar met apengeluiden in stadions: ‘Bloemetje lost niks op’

De voetbalbond KNVB treedt niet hard genoeg op tegen racisme en discriminatie. Althans, als het aan Humberto Tan, voorzitter van de commissie-Mijnals, ligt. „Op papier zijn de dingen heel goed geregeld, maar als er iets gebeurt hoort niemand wat”, zegt hij.

De commissie-Mijnals werd in juli 2020 opgericht als onderdeel van het eerder dat jaar gepresenteerde aanvalsplan tegen racisme en discriminatie in het voetbal van de KNVB en de Rijksoverheid.

Apengeluiden

De commissie bestaat naast Humberto Tan (die onlangs aanschoof bij Zomergasten) ook onder anderen uit Ruud Gullit, burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en voormalig Oranje-international Daphne Koster. Zij reageren in een advies op de apengeluiden die zondag 28 augustus te horen waren tijdens de wedstrijd FC Utrecht – Ajax (0-2), toen Ajax-spits Brian Brobbey scoorde. Die actie is niet helemaal ongestraft gebleven: afgelopen week hebben vier supporters een stadionverbod van FC Utrecht opgelegd gekregen.

Niet alleen dat, ook zijn er meerdere supporters gearresteerd vanwege het plegen van strafbare feiten in het stadion. „Het is een opsomming waarvoor wij ons enorm schamen”, zegt algemeen directeur Thijs van Es in een verklaring.

Humberto Tan: ‘Geen nieuwe regels maar huidige regels naleven’

Volgens het advies van de commissie moet er beter gehandhaafd en gecontroleerd worden wat de voetbal clubs doen om racistisch gedrag als dit te voorkomen. „De KNVB hoeft geen nieuwe regels te verzinnen, die zijn er al. We moeten ze wel nakomen met z’n allen”, zegt Tan vandaag tegen NU.nl.

Eén van die regels in het eerder afgesproken stappenplan is bijvoorbeeld dat wanneer clubs die zich onvoldoende inspannen om discriminatie te bestrijden, zij kans op puntenaftrek hebben.

„Vergeet niet dat we uiteindelijk hetzelfde willen, en dat is ook waarover we in gesprek gaan”, vertelt een persvoorlichter van de KNVB. Het advies is ingezien en de bond gaat in gesprek met de commissie. De persvoorlichter laat weten dat er meerdere kanten van het verhaal zijn: „De apengeluiden waren tijdens de wedstrijd niet goed te horen voor de scheidsrechter. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat er precies gebeurd is en welke stappen na deze gebeurtenis zijn gezet. Zoals wij vernomen hebben, waren de apengeluiden heel kort te horen en is daarom niet ingegrepen. Maar dit is per incident verschillend”, verklaart de persvoorlichter.

Brobbey, de speler naar wie de apengeluiden gericht waren, ontving eerder deze week een bos bloemen van FC Utrecht. „Heel leuk dat FC Utrecht een bloemetje stuurt, maar dit lost niks op en we moeten niet alleen naar de slachtoffers kijken”, zegt Tan.