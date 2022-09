Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bijzondere beelden: honderd bliksemflitsen per minuut, hoe kan dat?

Wie gisteravond de gordijnen niet heeft dichtgedaan, kon buiten een heuse lichtshow meemaken. Op veel plekken in Nederland waren er soms wel honderd bliksemflitsen per minuut te zien. Heb je het gemist? Niet getreurd: vanavond is er weer flink wat bliksem. Maar hoe komt het dat er gisteravond zoveel bliksem was? Meteoroloog Mathijs van der Linden van Weeronline legt het ons uit.

Heb je de bliksem gemist? Niet getreurd, verderop in dit artikel vind je de mooiste beelden ervan.

Abnormaal veel regen

In delen van het land heeft het gisteravond en afgelopen nacht een tijd geregend. Op veel plaatsen viel 10-20 mm, wat al behoorlijk veel is. Door het zogenaamde ‘buiige karakter’ waren er wel grote verschillen. Zo viel in het westen van Brabant uit een zwaardere bui ruim 40 mm en daar is in totaal zo’n 54 mm gevallen. Om dat in perspectief te zetten: dat is ruim de helft van wat normaal is in september. Er zijn ook plaatsen waar de neerslag beperkt bleef tot enkele millimeters.

De onweersbuien hebben inmiddels het land verlaten, maar niet voor lang. In de nacht naar donderdag en op donderdagochtend komen opnieuw flinke buien voor. Hoewel dat misschien ideaal is voor je droge tuintje of voor de sfeer vanaf je bank, zitten er ook nadelen aan. Je kan bijvoorbeeld files verwachten morgenochtend. Daarnaast is er kans op slecht zicht door de regen en opspattend water.

Zo ontstaan bliksemflitsen

Maar hoe zit het dan precies, al die onweerswolken die je steeds in de lucht ziet botsen? Door dat botsen worden ze langzaam elektrisch geladen, legt meteoroloog Van der Linden van Weeronline uit. Tussen de aarde en de wolk ontstaat dan de bliksem die je ziet. Die bliksemflits schiet er pas later uit, namelijk wanneer de spanning echt hoog is tussen de aarde (positief gebied) en onderin de onweerswolk (negatief gebied). Volgens Van der Linden was de storm van gisteren erg actief, daarom kwamen er zoveel flitsen op hetzelfde moment voor.

„Het gaat op grote schaal regenen vanavond, maar het gerommel en geflits in de lucht zal niet meer op zo’n grote schaal zijn”, laat Van Der Linden weten. Hij zegt dat het vooral in het oosten van het land gaat regen en dat we daar wat ‘geknetter’ kunnen verwachten.

Woon je nou niet in het Oosten, maar mocht je toch de bliksemflitsen (nog een keer) willen zien? Wij hebben een aantal mooie beelden verzameld:



Last night's supercell thunderstorm started to gust out as we intercepted it for a second time. Those layers in the shelf cloud, though…#thunderstorm #onweer pic.twitter.com/pLjZTZoKvi — Gijs de Reijke (@GijsDeReijke) September 7, 2022



