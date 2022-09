Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Op1 compleet in teken van overlijden koningin Elizabeth: ‘Begrafenis wordt gigantische affaire’

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: het overlijden van koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk, gisteravond. Rond de middag sijpelden er berichten binnen dat het niet goed met haar ging. Al haar kinderen verzamelden zich bij het Schotse kasteel Balmoral, om bij haar te zijn in haar laatste uren. Het VK was in rep en roer, maar ook buiten haar eigen land ging het veel over de koningin. Zo ook in Nederland, bijvoorbeeld bij Op1. In een speciale uitzending hoorden we wat er de komende dagen gaat gebeuren.

Elizabeth Windsor mocht 96 jaar worden en overleed ruim een jaar na haar man, prins Philip. En het overlijden van de Queen, dat is niet zomaar wat. Al decennia ligt er een draaiboek klaar voor wanneer het moment daar was. Mocht ze in Schotland overlijden – wat dus ook is gebeurd – dan trad de operatie ‘Unicorn’ in werking. En ook voor haar begrafenis staat veel al vast.

Overlijden koningin Elizabeth aan bod bij Op1

Bij Op1 schoven veel kenners aan, onder meer Suse van Kleef, een voormalig VK-correspondent, Londen-correspondent Lia van Bekhoven en royaltydeskundige Justine Marcella. Van Bekhoven zit op het moment in Londen en deed dan ook live verslag van wat er gaande is én wat we dus kunnen verwachten. Want zelfs de datum van de begrafenis van de Queen ligt al decennia vast: dat gebeurt op de tiende dag na het overlijden. „Dit (8 september, red.) is D-Day. Dan zijn er tien dagen, vrijdag wordt prins Charles officieel beëdigd als koning en zaterdag wordt die beëdiging bevestigd”, legt ze uit. Overigens bleek na de uitzending dat Charles pas zaterdag formeel wordt uitgeroepen tot de nieuwe koning. Dat meldden Britse media vanochtend. Normaliter gebeurt dat binnen 24 uur, maar dat is nu niet mogelijk vanwege praktische redenen. Charles ís overigens wel al koning, dat gebeurt de seconde nadat koningin Elizabeth overlijdt. Een kroning laat maanden op zich wachten.

Wel zal Charles vandaag of morgen al beginnen met zijn tour door de vijf naties van het Verenigd Koninkrijk. Na een paar dagen wordt de Queen opgebaard in de ‘great hall’ van het paleis van Westminster, beter bekend als het Britse parlement. „Op de tiende dag is dan de begrafenis, dat zal een gigantische affaire worden. Het draaiboek daarvoor is fascinerend en ligt al decennia vast. Iedere keer wordt het een beetje aangepast of opgepoetst, maar daar staat werkelijk alles in. Van hoe breed de rouwbanden moeten zijn van de presentatoren van het BBC-journaal tot welke muziek gespeeld moet worden op de nationale zenders. Dat zullen de Britten allemaal tot op de seconde exact uitvoeren.”



Dieptepunt van zeventig jaar koningschap

Koningin Elizabeth werd altijd geprezen omdat ze zich zo nauw aan de regels hield. „Het was nooit verrassend”, zegt royaltykenner Justine Marcella. Ze was plichtsgetrouw en „je wist precies wat je aan haar had”. Maar toch kent haar koningschap ook een dieptepunt: haar reactie op het overlijden van prinses Diana, dit jaar exact 25 jaar geleden. „Dit is het dieptepunt, voor haarzelf. De combinatie tussen prins Andrew en Jeffrey Epstein is natuurlijk vrij dubieus, maar zij is zelf eigenlijk vrij gebleven van schandalen, maar dit moment was zó teleurstellend voor veel Britten”, vertelt Suse van Kleef. Na het overlijden van Diana duurde het namelijk dagen voordat de Queen van zich liet horen. „Mensen waren gewoon écht heel boos. Ook de tabloids, die vaak wel Queen-gezind zijn, zeiden: ‘Madam, where are you?’ Dat is wel een kentering geweest in hoe de Britten naar haar keken.”

Volgens Van Kleef had koning Elizabeth nou niet een heel goed afgestelde maatschappelijke antenne. „En dat hoefde ook nooit. Het was een handelsmerk van het Britse koningshuis om juist die afstand zo enorm groot te hebben. Ze staan boven alles.”



