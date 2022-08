Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vechtpartij onder asielzoekers Ter Apel: ‘Geen vrouwen en kinderen meer buiten’

Bij de hekken van het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel zijn gisteren ongeregeldheden uitgebroken. De politie kwam ter plekke en hield één betrokkene staande. Volgens een politiewoordvoerster is uiteindelijk besloten om hem niet aan te houden. Staatssecretaris Eric van der Burg spreekt van „een nare situatie” en wilde dat er vannacht geen vrouwen en kinderen meer buiten hoefden te slapen.

Dit weekend werd al duidelijk dat het bij het asielcentrum in Ter Apel druk zou zijn. Zo druk dat enkele honderden mensen buiten moesten slapen voordat zij aan de aanmeldprocedure konden beginnen. Agenten kwamen bij de overvolle opvang in de Groningse ter plaatse om de situatie in de gaten te houden. De ruziënde partijen zijn volgens de politie uit elkaar gehaald. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geeft geen informatie, omdat de opstootjes buiten de hekken gebeurden.

Asielzoekers Ter Apel op de vuist met lotgenoten

Een ANP-fotograaf ter plekke zag dat een groep van ruim honderd asielzoekers verhaal kwam halen bij en op de vuist ging met een groep van ongeveer tien andere mensen. Die zouden spullen van hen hebben gestolen. Vervolgens vlogen tassen en bedden door de lucht.

Het is al maandenlang onrustig bij Ter Apel. Regelmatig slapen grote groepen mensen buiten. Dat komt doordat de hele asielketen verstopt zit. Statushouders, die in Nederland mogen blijven, kunnen geen huis krijgen en blijven dus noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen. Daardoor is er geen plek voor nieuwe asielzoekers. Ook crisisnoodopvanglocaties lossen de tekorten niet op. In Ter Apel moeten daardoor noodgedwongen mensen in de buitenlucht slapen. Enkele tientallen asielzoekers hebben daarom de laatste dagen actie gevoerd. Tot gisteravond lagen ze voor de poorten van het terrein, weigerden ze eten en drinken, en weigerden ze in geïmproviseerde tenten te gaan liggen.



Staatssecretaris zoekt al langer naar oplossing

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vindt het „een nare situatie” dat de politie heeft moeten ingrijpen voor de poorten van het aanmeldcentrum voor asielzoekers. „Op dit moment is mijn eerste prioriteit dat de vrouwen en kinderen die daar staan veilig naar binnen kunnen en veilig kunnen overnachten”, aldus Van der Burg gisteravond. „Ik sta op dit moment in nauw contact met het COA en de politie om ervoor te zorgen dit gebeurt en er geen vrouwen en kinderen buiten slapen.” Over dat laatste is op sociale media wat te doen, omdat er volgens twitteraars amper vrouwen en kinderen onder de asielzoekers zijn. Zij voorzien berichten van foto’s waarop alleen mannen te zien zijn.

Van der Burg is er nog altijd niet in geslaagd een oplossing te vinden voor de voortdurende overbelasting van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Nieuwkomers blijven daar hangen doordat er in asielzoekerscentra geen plek voor hen is. Dat komt weer doordat er te weinig woonruimte is voor mensen die de asielprocedure doorlopen hebben en in Nederland mogen blijven.