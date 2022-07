Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Drukte in Ter Apel: voor het eerst slapen 100 asielzoekers buiten

Dat het druk is bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al langer bekend. De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat asielzoekers de nacht moeten doorbrengen in de wachtruimten van het aanmeldcentrum en kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Ook afgelopen nacht was dat het geval voor 150 mensen.

Zij sliepen op stoelen in de wachtruimte van het IND en circa vijftig mensen in een sporthal. Ook sliepen zo’n honderd asielzoekers buiten, meldde een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gisteravond. Het is de eerste keer dat mensen geen plek binnen kunnen vinden.

Drukte in Ter Apel

De asielzoekers konden naar een crisisnoodopvang worden gebracht, maar daar zagen zij vanaf in de hoop vanochtend vroeg aan de beurt te zijn. De woordvoerder sluit niet uit dat er ook mensen noodgedwongen buiten hebben geslapen omdat zij niet wisten dat crisisnoodopvang beschikbaar was. „Het was geen geordende situatie. Mensen lopen door elkaar heen en het was donker. Je weet niet of je dan iedereen bereikt met die boodschap.”



Het aanmeldcentrum zit al lange tijd overvol, onder meer doordat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. Ook komen asielzoekers soms na een paar weken weer terug naar Ter Apel als de crisisnoodopvang waar zij werden opgevangen sluit.

Utrecht geeft statushouders tijdelijk voorrang

Gisteren kwam in het nieuws dat Utrecht vanaf de volgende maand statushouders tijdelijk voorrang verleent bij het verstrekken van een woning om de achterstanden in te lopen. Ook zal de Domstad binnen 2,5 jaar versneld 2500 tijdelijke sociale huurwoningen gaat realiseren. Het gaat om huizen die tien tot vijftien jaar blijven staan. De eerste 450 huizen moeten er volgende zomer al komen.

Zes weken lang gaan de meeste sociale huurwoningen die vrijkomen naar statushouders. Utrecht wil dit jaar nog 490 statushouders aan een huis helpen. De stad hoopt hiermee het overvolle opvangcentrum in Ter Apel te ontlasten. „Het Rijk heeft een beroep gedaan op gemeenten om in 2022 7500 statushouders versneld te huisvesten, onder wie 490 in de gemeente Utrecht”, zegt wethouder Dennis de Vries van Wonen. „Dit heeft impact op alle woningzoekenden. Ze zijn ons allen even lief. Door de achterstand versneld in te lopen, kunnen we in september weer terug naar de gebruikelijke verdeling”, aldus de wethouder.