‘Touched out’ als moeder? Dat komt hierdoor

Je hebt de term ‘touched out’ wellicht al vaker gehoord of gelezen. Het verwijst naar ‘niet meer aangeraakt willen worden als moeder, meestal aan het einde van de dag’. Je voelt je overprikkeld, oververmoeid en je wilt simpelweg dat iedereen je met rust laat en niemand je aanraakt – je kinderen en je partner niet.

Waarom voelen we ons soms zo touched out? En blijft dit voor altijd zo?

Raak me even niet aan

Knuffels, kusjes, aanrakingen en spelen met je kinderen en partner zijn vaak fijn, maar aan het einde van de dag kan dat helemaal veranderen. Het kan jezelf dan verrassen dat je helemaal géén behoefte hebt aan aanrakingen. Je wilt je gezin wel die liefde geven en het ontvangen, maar het lijkt op dat moment tegen je natuur in te gaan. Je voelt je overprikkeld en touched out.

Waarom ben je touched out?

Hoe dat kan? Eigenlijk is het best logisch. Je bent de hele dag, of een groot deel van de dag met je kinderen geweest met wie je letterlijk de hele tijd je handen vol hebt. Ze willen knuffelen, stoeien, opgetild worden, geholpen worden, en met een baby heb je ook op verschillende momenten je borst bezet. Aan het einde van de dag wil je dan niks liever dan in je eentje wegkruipen en even door niemand aangeraakt worden. Ook niet door je partner die je dan komt liefkozen.

Op het moment dat je partner je dan toch komt omhelzen of er toch niet een kind aan je been hangt, kan dat een enorm gevoel van weerstand oproepen. Als een soort bovennatuurlijke kracht die alle aanrakingen van je afstoot.

Hoe kom je van het touched out-gevoel af?

Gelukkig is dit niet iets wat je hele leven lang zal duren. Vooral als de kinderen nog klein zijn kun je een periode flink last hebben van dit touched out-gevoel. Zijn ze wat groter en kunnen ze beter zelfstandig spelen, dan zal het wat makkelijker worden om de hele avond in de armen van je partner te zitten.

Toch kun je dit gevoel ook vermijden als je kinderen nog klein zijn. Bijvoorbeeld als je een dreumes of peuter hebt: als die volop kunnen rennen overdag en speelgoed hebben waarvan je weet dat ze lang zelfstandig kunnen spelen, zal de behoefte aan jouw lijf ook wat afnemen.

Met een baby (en andere kinderen) is het belangrijk om heilig wat tijd voor jezelf in te plannen. Bijvoorbeeld als de baby slaapt, dan mag jij ook even tien minuutjes gaan liggen en moet de afwas of het een-op-een-spelen met de andere kids écht even wachten. Zo leren je oudere kinderen dat jij ook soms grenzen hebt en ze die moeten respecteren.

Touched out bij borstvoeding

Vooral als je borstvoeding geeft is het heel normaal als je je herkent in dit gevoel. Een onderzoek uit de Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research bevestigt dat het touched out-gevoel vooral moeders treft die borstvoeding geven: bij meer dan 70 procent van de moeders. Dat is ook niet zo gek, want als borstvoedende moeder ben je meerdere keren op een dag erg dichtbij je kind op een erg intieme manier. Kolven kan een fijne oplossing zijn zodat je partner of vriendinnen een paar flesjes per dag kunnen overnemen.