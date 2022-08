Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Van der Plas (BBB) weer aan het werk na bedreigingen, bedankt Wilders voor steun

Caroline van der Plas pakt haar werkzaamheden weer op. De fractievoorzitter van de BoerBurgerBeweging (BBB) gaat weer werkbezoeken afleggen en haar gezicht laten zien in de media. Op Twitter uit ze dankbaarheid voor alle steunbetuigingen en dan in het bijzonder aan Geert Wilders.

Van der Plas deed vorige week een stap terug na doodsbedreigingen aan haar adres. Ze verklaarde meerdere dreigberichten per week te ontvangen. De fractievoorzitter is de laatste tijd de meest besproken politicus. Dat heeft uiteraard alles te maken met de boerenprotesten. Dit legt haar overigens geen windeieren: haar partij is in de peilingen enorm omhoog geschoten. BBB zit nu met slechts één zetel in de Tweede Kamer en zou volgens recente peilingen op 14 tot 19 zetels mogen rekenen.

Naar eigen zeggen komen de bedreigingen niet van teleurgestelde boeren. „Her en der lees ik dat bedreigingen misschien wel afkomstig zijn van boeren die boos zijn omdat ik afstand neem van acties die mens en omgeving in gevaar kunnen brengen. Over precieze aard en hoek van bedreigingen, ga ik niks zeggen. Maar wel: NUL boeren hebben mij persoonlijk bedreigd”, liet Van der Plas op Twitter weten. Eerder riep Van der Plas de boeren op te stoppen met de levensgevaarlijke acties.



Veiligheidsmaatregelen getroffen voor Van der Plas

Van der Plas kan weer aan het werk omdat de partij de nodige veiligheidsmaatregelen trof. Dit laat BBB weten na berichtgeving van RTL Boulevard. „De veiligheidsmaatregelen in en rond de woning van onze fractievoorzitter Caroline van der Plas zijn deze week afgerond en ook zijn maatregelen getroffen rondom haar persoonlijke beveiliging. Over de aard van de maatregelen kan en mag zij niks zeggen, maar ze zijn zodanig geoptimaliseerd dat Caroline haar werkzaamheden buiten de deur weer gaat oppakken”, is te lezen op de website.

Van der Plas heeft nog wel de grotere publieke optredens afgezegd, zoals openingen van evenementen of evenementen waarbij grote groepen mensen zijn. Hier worden voorlopig ook geen afspraken meer voor gemaakt.

Dankbaarheid op Twitter

Van der Plas liet op Twitter van zich horen over de kwestie. Ze laat weten dat alle bedreigingen worden onderzocht en dat er tot nu toe één doodsbedreiging zodanig serieus werd bevonden dat het OM de aangifte gaat behandelen.

Ook uit ze dankbaarheid. „Via mail, app en andere kanalen heb ik honderden steunbetuigingen gekregen. Deze hebben mij heel goed gedaan. Dank daarvoor! Mensen denken vaak dat steunbetuiging geen verschil maakt, maar dat maakt het zeer zeker wel. Op een moment dat je gaat twijfelen aan de goedheid in mensen, zijn juist zulke steunbetuigingen heel waardevol.”

Verder bedankt ze mede-politicus Geert Wilders in het bijzonder. „Mijn speciale waardering gaat uit naar Geert Wilders, die het als een van de eersten voor me opnam. Dit terwijl hij zelf al 18 jaar in lockdown zit en geen normaal leven meer kan leiden. Wat Geert Wilders is overkomen en nog dagelijks overkomt, is vele malen erger dan wat er bij mij is gebeurd. Om je dan toch zo te bekommeren om mijn welzijn, vind ik van grote klasse getuigen. Dank daarvoor Geert.”



