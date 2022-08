Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verbazing over samenwerking juicekoningin Yvonne Coldeweijer en ‘serieuze journalist’ Mark Koster

Journalist Mark Koster en juicekoningin Yvonne Coldeweijer lanceerden gisteren de allereerste aflevering van hun juicepodcast De Juice Show. De samenwerking doet bij sommigen de wenkbrauwen fronzen: „Ik vind het eigenlijk een slechte ontwikkeling dat een ‘serieuze journalist’ als Mark Koster hiermee gaat samenwerken.”

De podcast wordt iedere woensdag om 16.00 uur uitgebracht en is te horen via Podimo. Yvonne Coldeweijer is bekend van haar juicekanaal Life of Yvonne, Mark Koster schreef onder andere voor Quote, Het Financieele Dagblad, Nieuwe Revu en HP/De Tijd.

Schilling noemt samenwerking Yvonne Coldeweijer en Mark Koster slechte ontwikkeling

De samenwerking kwam aan bod in Het Mediaforum, de dagelijkse mediarubriek in het programma Spraakmakers op NPO Radio 1. De presentatie hiervan is in handen van Roos Abelman. „Het is een bijzondere combinatie, want Koster is een traditioneel journalist, terwijl Yvonne Coldeweijer zich juist niet al te veel aantrekt van journalistieke principes”, begint zij.

Arno Kantelberg geeft aan het superinteressant te vinden. „Die juicechannels zijn een enorme grote rol gaan spelen in een deel van het publieke debat, waar misschien de Radio 1-luisteraar niet zo in geïnteresseerd is, maar die wel een groot deel van het land bezighoudt: de roddeljournalistiek. Ze dwingen traditionele bladen – Privé, Story, Weekend – enorm in het defensief. Yvonne Coldeweijer is het vlaggenschip van die juicechannels.”

Wetenschapsjournalist Govert Schilling is het niet met Kantelberg eens. „Ik vind het eigenlijk een slechte ontwikkeling dat een ‘serieuze journalist’ als Mark Koster hiermee gaat samenwerken. Laat de roddeljournalistiek in godsnaam de roddeljournalistiek blijven. Bladen, juice, het interesseert me allemaal niets. Ik wil er gewoon niet mee geconfronteerd worden.”

Ook moet Schilling denken aan een uitspraak van Maarten van Rossem in De Slimste Mens. „Het is eigenlijk te triest voor woorden dat je er niet meer omheen kan om dit soort dingen te weten en te horen.”

Schilling krijgt bijval op Twitter

Enkele twitteraars laten weten het eens te zijn met Schilling. „Zo is het – slechte zaak”, schrijft iemand. Een ander heeft er een verklaring voor. „Vond het ook al bizar. Maar Mark Koster is gek op relletjes en geld.” De samenwerking mag op Twitter ook op een compliment rekenen: „Niet baanbrekend, wel goede dynamiek tussen Mark Koster en Yvonne Coldeweijer en dat levert een leuk gesprek op.”



Vond het ook al bizar. Maar Mark Koster is gek op relletjes en geld. — Elise de Windt (@EdWres) August 4, 2022



Zo is het- slechte zaak. — Els de Bildt (@EJdeBildt) August 4, 2022