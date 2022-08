Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eindelijk weer genoeg plek in Ter Apel: niemand sliep vannacht verplicht buiten

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel was er vannacht voor het eerst sinds lange tijd weer genoeg plek. Niemand heeft afgelopen nacht verplicht buiten moet slapen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) meldt dat er voor bijna vijfhonderd mensen een onderkomen is gevonden.

Ze verbleven onder andere in pas geopende crisisnoodopvanglocaties in Zwolle en Doetinchem. Ook konden mensen terecht in de crisisnoodopvang in Zuidbroek, Stadskanaal, Dordrecht en Haaksbergen. Verder zijn er op zes verschillende plekken in Groningen en Drenthe plekken gevonden via Inlia, een organisatie die asielzoekers in nood helpt. 125 alleenstaande minderjarige asielzoekers zijn ondergebracht in Amsterdam en Doetinchem.



Vijf asielzoekers kozen er afgelopen nacht zelf voor om de nacht buiten door te brengen. Het Rode Kruis heeft voor hen veldbedden en slaapzakken geregeld, zodat ze niet in de kou op de grond moeten liggen. Dit ging aanvankelijk om 25 mensen. Omdat er plek bleek te zijn in het aanmeldcentrum besloten zo’n twintig van hen alsnog binnen te slapen.

Ter Apel al maanden overvol

In de nacht van zaterdag op zondag sliepen er nog 250 mensen buiten. De asielzoekers hebben het die nacht volgens Artsen zonder Grenzen (AzG) „verschrikkelijk koud” gehad. De hulporganisatie laat weten dat de lagere temperatuur van „enorme invloed” is op de leefomstandigheden van de mensen daar. AzG verleent sinds vorige week noodhulp in Ter Apel. Het is de eerste keer dat de organisatie dit in Nederland doet. AzG grijpt in omdat de organisatie vindt dat de overheid het laat afweten en er sprake is van „mensonwaardige omstandigheden.”

Het is al maanden overvol in Ter Apel. In mei bleek al dat het centrum toestroom van vluchtelingen niet meer aan kan. In juli moesten er voor het eerst mensen buiten slapen. Vorige week ging het drie nachten op rij om 700 vluchtelingen. Ter Apel worstelt onder andere met de drukte omdat de doorstroom van statushouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert.

Afgelopen vrijdag kondigde het kabinet maatregelen aan, zoals geld en steun, om de opvang te verbeteren. Dit is volgens Vluchtelingenwerk „een stap in de goede richting”. Maar de organisatie waarschuwt ook dat „capaciteit nog geen kwaliteit betekent”. Dat gezinshereniging voor groepen statushouders door het kabinet voorlopig onmogelijk wordt gemaakt, noemt Vluchtelingenwerk „een trap na waar het het meest pijn doet”.