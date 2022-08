Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse militair aan verwondingen overleden na schietpartij in Indianapolis

De Nederlandse militair die afgelopen weekend gewond raakte bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis is overleden aan zijn verwondingen. Dit gebeurde in het bijzijn van zijn vrienden en familie. Dat meldt het ministerie van Defensie.

De man raakte in de nacht van vrijdag op zaterdag tijdens een schietpartij zwaargewond. Hulpdiensten vervoerden hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis, maar alle hulp mocht niet meer baten: hij overleed aan zijn verwondingen.

Schietpartij voor het hotel

Ook twee collega’s raakten gewond. Hun toestand is onveranderd; zij zijn bij kennis en aanspreekbaar. Over de leeftijd van de overleden commando worden verder geen mededelingen gedaan, laat een woordvoerder van Defensie weten. De leeftijden van de twee gewonde commando’s worden eveneens niet bekend gemaakt.

De schietpartij vond plaats voor het hotel van de militairen, Hampton Inn. Het hotel ligt in het midden van de stad, aan Maryland Street. De drie militairen van Het Korps Commandotroepen waren in Indiana voor een oefening, zoals Nederlandse militairen vaker doen, maar het incident gebeurde in de vrije tijd van de militairen.

Toedracht onduidelijk

De toedracht van de schietpartij is nog onduidelijk. Mogelijk heeft er voor de schietpartij een ruzie op een andere plek plaatsgevonden. De lokale politie in Indianapolis onderzoekt dit scenario.

Inmiddels zijn er ook drie rechercheurs van de Koninklijke Marechaussee in Indianapolis aangekomen. Zij zijn daar om eigen informatie in te winnen en ter plekke te bekijken wat er is gebeurd. De drie rechercheurs starten echter geen eigen onderzoek, benadrukt de woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. „We hebben daar geen rechtsmach”, legt zij uit. De Nederlandse rechercheurs kunnen indien gewenst de plaatselijke politie wel ondersteunen met het onderzoek.

Het ministerie van Defensie heeft van de plaatselijke politie nog geen nieuwe informatie gekregen over de voortgang van het onderzoek. Zover bekend is er nog niemand aangehouden voor de schietpartij.