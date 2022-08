Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor het eerst noodhulp van AzG in Nederland na shock over ‘mensonwaardige omstandigheden’ Ter Apel

Voor het eerst in de historie gaat Artsen zonder Grenzen (AzG) noodhulp verlenen in Nederland. Vanaf vandaag verleent de organisatie medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. AzG grijpt in omdat de organisatie vindt dat de overheid het laat afweten.

De situatie in Ter Apel is al langer zorgwekkend: in mei schreven we dat het centrum de toestroom van vluchtelingen niet meer aan kan en in juli moesten er voor het eerst mensen buiten slapen. Dit was vannacht weer het geval. In de nacht van dinsdag op woensdag moesten er 700 vluchtelingen buiten slapen. De twee nachten ervoor brachten ongeveer 400 mensen buiten de nacht door. De drukte in het aanmeldcentrum komt doordat de doorstroom stagneert. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder andere de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

AzG genoodzaakt in te grijpen: ‘De omstandigheden zijn mensonwaardig’

Medewerkers van Artsen zonder Grenzen brachten afgelopen vrijdag een bezoek aan het aanmeldcentrum en waren ontsteld over de leefomstandigheden buiten de poort. De organisatie vergelijkt de omstandigheden met plekken als het Griekse vluchtelingenkamp Moria.

„Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar, maar het is voor eerst dat we in Nederland noodhulp gaan bieden en dat doen we omdat de Nederlandse overheid het zo laat afweten”, vertelt Judith Sargentini, directeur van AzG Nederland, aan persbureau ANP. „De omstandigheden waarin de mensen bij Ter Apel zich bevinden is mensonwaardig.”

Er zijn mensen die zich volgens de organisatie al een week niet hebben kunnen wassen, wat leidde tot de constatering van huidziektes. Honderden mensen slapen dagelijks in de buitenlucht, waaronder zwangere vrouwen, kinderen en mensen met chronische ziekten. AzG vreest voor ernstige medische noodgevallen, nu sommige chronisch zieken door hun medicatievoorraad heen zijn en geen nieuwe medicijnen ontvangen.

Artsen zonder Grenzen vult werk Rode Kruis aan

Na goed overleg met het Rode Kruis en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nam AzG het besluit om noodhulp te verlenen bij het aanmeldcentrum. Sargentini laat weten dat de organisatie het werk in nauw contact met het Rode Kruis doet. „We kijken waar en hoe we elkaar zo compleet mogelijk kunnen aanvullen. Het Rode Kruis doet vooral werk in de EHBO-sfeer. Wij richten ons op eerstelijnszorg”, legt ze uit. „Daarbij moet je denken aan het behandelen van verwondingen, infecties en huidziekten en het verstrekken van recepten bij acute en chronische ziekten, maar ook aan het verlenen van psychologische eerste hulp. In Ter Apel melden zich ook mensen die trauma’s hebben meegemaakt.”

Er gaat een team van vier tot zes artsen en verpleegkundigen vijf dagen per week aan het werk bij het aanmeldcentrum. In eerste instantie wordt er gedacht aan een inzet van vier tot zes weken. „Dit is echt een oplossing voor de korte termijn. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar een langetermijnoplossing, zoals het creëren van meer en menswaardige opvanglocaties. En het is belangrijk dat er wordt geluisterd naar uitvoeringsinstanties zoals het COA; zij kaartten deze crisis immers al jaren geleden aan.”