Asielzoekerscentrum Ter Apel is overvol en vluchtelingen wachtten vannacht uren buiten: ‘Mensonterend’

Het asielzoekerscentrum in het Groningse Ter Apel kan de toestroom van vluchtelingen niet meer aan. Het is zo druk, dat vannacht vluchtelingen zelfs buiten dreigden te moeten slapen op een grasveld. Dat bleef hen uiteindelijk bespaard, maar het geeft aan hoe schrijnend de situatie gesteld is binnen de Nederlandse asielzoekersopvang.

Vannacht stonden tientallen vluchtelingen voor een overvol opvangcentrum, maar er was geen plek. Vijftig à zestig vluchtelingen streken neer op een grasveld bij het pand en kregen dekens om daar de nacht door te brengen. RTV NOORD deelde beelden van de situatie. Uiteindelijk brachten de vluchtelingen de nacht door in de wachtruimten van het aanmeldcentrum en kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).



Bizarre omstandigheden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel: er is letterlijk geen plek meer. Tientallen asielzoekers moeten op het grasveld voor het aanmeldcentrum slapen… Het is de afgelopen maanden nog nooit zo uit de hand gelopen. #rtvnoord pic.twitter.com/Te1uqB8hGZ — Martijn Klungel (@MartijnKlungel) May 10, 2022

Geen plek voor vluchtelingen Ter Apel

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) roept gemeenten op om asielzoekers onder te brengen. Volgens Van der Burg ging het gisteravond „flink mis”. Hij noemt de situatie „verschrikkelijk ” en leeft met de vluchtelingen mee. „Dit is niet hoe we in Nederland om willen gaan met mensen die onze bescherming zoeken.”

Volgens hem moeten gemeenten verantwoordelijkheid nemen in deze „opgave waar we samen voor staan”. Ook in de Tweede Kamer reageren politici geschokt op de situatie in Ter Apel. Zo noemde GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger het „mensonterend”, maar zij zag de situatie wel aankomen. Zij noemt het „bewust beleid” om de opvangcapaciteit zo krap mogelijk te plannen.

Reguliere vluchtelingen en Oekraïense vluchtelingen in opvangcentra

Ter Apel gaat het om een groot asielzoekerscentrum, Kröger denkt dat kleinschalige opvangcentra beter werken. Ook kaart zij bij de staatssecretaris aan dat er een ongelijke behandeling plaatsvindt tussen reguliere asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. „Het is schrijnend dat er duizenden bedden voor Oekraïners leegstaan, terwijl in Ter Apel mensen op de grond moeten liggen.”

SP-Kamerlid Jasper van Dijk noemde de asielopvang „een puinhoop”. En PvdA’er Kati Piri reageert evenals verontwaardigd op de situatie in Ter Apel. „Onwil of onmacht, feit is dat het kabinet hard faalt om fatsoenlijke opvang voor deze mensen te regelen. De staatssecretaris moet acuut stad en land af om op zoek te gaan naar extra slaapplekken.” Kamerlid Don Ceder van de ChristenUnie sluit zich daarbij aan. „Het kan niet zo zijn dat we op deze manier mensen die van oorlogen en conflict vluchten zo in Nederland verwelkomen.”

Problemen bij asielzoekerscentrum Ter Apel

Ook Evert Jan Slootweg van het CDA is verbaasd over de gang van zaken. „Er wordt te veel van Ter Apel gevraagd. Daarom wil het CDA op korte termijn een tweede aanmeldcentrum voor de eerste opvang van asielzoekers.” En Anne-Marijke Podt van D66 wil net zozeer dat er voor de zomer een aanmeldcentrum bij komt.