Vluchtelingenwerk: ‘Met extra opvang is asielcrisis nog niet opgelost’

Dat het kabinet miljoenen uittrekt om de asielcrisis op te lossen en extra opvangplekken creëert, is volgens Vluchtelingenwerk „een stap in de goede richting”. Maar de organisatie waarschuwt ook dat „capaciteit nog geen kwaliteit betekent”. Dat gezinshereniging voor groepen statushouders door het kabinet voorlopig onmogelijk wordt gemaakt, noemt Vluchtelingenwerk „een trap na waar het het meest pijn doet”.

Gisteravond kwam het kabinet tot een ‘asielakkoord’. Daar staat onder meer in dat er geld en steun beschikbaar komt voor gemeenten en veiligheidsregio’s voor verbeterde asielopvang. Ook krijgen 15.300 statushouders een min of meer normale woning. Om de druk op de asielketen te verlichten, wil de regering de visumverstrekking aanpassen voor zogeheten nareizigers. Dat zijn gezinsleden van mensen die al in Nederland zijn.

Vluchtelingenwerk: ‘Weigeren van nareizigers is in strijd met richtlijn’

Vluchtelingenwerk stelt dat het weigeren van deze nareizigers „in strijd is met de bindende Europese gezinsherenigingsrichtlijn”. Dat vluchtelingen, die „de hartverscheurende keuze moesten maken hun vrouw en kinderen tijdelijk achter te laten”, nu de dupe worden van het Nederlandse beleid is volgens de organisatie „ontluisterend” en „niet wie we moeten willen zijn als land”.

Vrijdagavond organiseerde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bussen vanuit Ter Apel naar andere plekken in Nederland vanwege de gezondheidssituatie op het terrein voor het overvolle aanmeldcentrum. Tientallen vluchtelingen wilden echter niet in deze bussen stappen, uit angst dat hun asielaanvraag hierdoor vertraging op zou kunnen lopen. „Elke dag telt voor mensen die op hun gezin wachten”, zegt de woordvoerder, die de vrees van de mensen om onnodig lang te moeten wachten vanwege de totale chaos „begrijpelijk en niet geheel onterecht” noemt.

Asielcrisis en situatie in Ter Apel

Dat vluchtelingen over het land worden verspreid heeft volgens Vluchtelingenwerk als bijkomend nadeel dat „het probleem uit het zicht van de televisiecamera’s in Ter Apel verdwijnt”. In de crisisopvanglocaties is volgens de organisatie „een gebrek aan alles”. Het is daarom de vraag of tenten en sporthallen „zonder privacy, een fatsoenlijk bed of voldoende sanitaire voorzieningen” altijd een beter alternatief zijn dan buiten slapen, stelt Vluchtelingenwerk.

Toch is Vluchtelingenwerk „blij dat er nog een paar gemeenten hun nek hebben uitgestoken”. Dat de veiligheidsregio’s zich in gaan spannen voor nog eens 225 extra noodopvangplekken per regio is volgens de woordvoerder ook „hard nodig”. Wel roept de organisatie gemeenten op om „meteen aan de slag te gaan met het aandragen van geschikte opvanglocaties want er is geen tijd te verliezen, met de winter voor de deur.”

Omdat de opvang nog altijd „door de humanitaire ondergrens zakt” ziet Vluchtelingenwerk zich ook na de gisteren aangekondigde plannen nog genoodzaakt het kort geding door te zetten dat de organisatie eerder deze maand aanspande tegen het Rijk en het COA. Op 15 september is de zitting.