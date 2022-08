Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Let op: door NS-staking rijden er bijna geen treinen in Noord-Holland

Treinreizigers moeten zich vandaag schrapzetten. In Noord-Holland ligt het treinverkeer voor een groot deel plat. Door de NS-staking rijden er vrijwel de hele dag nauwelijks treinen. Hierdoor is er door het hele land sprake van langere reistijden en vaker overstappen.

Omdat Noord-Holland een belangrijke rol in de dienstverlening speelt, kunnen reizigers overal in Nederland last hebben van de actie. Ook voor internationale treinreizigers is de staking voelbaar: de Thalys en Eurostar rijden helemaal niet. Andere internationale treinen rijden minder of maar een deel van het traject.

Luchthaven Schiphol blijft bereikbaar vanaf Utrecht Centraal. Er rijden beperkt treinen tussen Utrecht en het vliegveld. De NS adviseert alleen per trein naar Schiphol te gaan als het echt niet lukt om er op een andere manier te komen.

Door de treinstaking zal het vandaag rond Amsterdam drukker zijn op de weg, verwacht de ANWB. Toch denkt de ANWB dat het niet heel druk zal worden, omdat veel mensen waarschijnlijk besluiten thuis te werken in verband met de treinstaking.

Ook dinsdag en woensdag NS-staking

Het is al de derde staking in een week. De zogenaamde estafettestakingen begonnen afgelopen woensdag in regio Noord. Afgelopen vrijdag legden NS-medewerkers in Zuid-Holland hun werk neer. Morgen kleurt de NS-planner in Midden-Nederland rood en woensdag is Oost- en Zuid-Nederland aan de beurt. Als er daarna nog geen cao-bod is die de vakbonden tot tevredenheid stemmen, komt er een landelijke staking.

Het personeel voert de acties vanwege de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en de vakbonden FNV, CNV en VVMC. Een van de cao-eisen van de vakbonden is een automatische compensatie voor de prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken.

Een woordvoerder van de FNV zei eerder dat hun leden heel goed beseffen dat hun acties de reizigers zullen raken „Dat is spijtig, maar de overlast is onvermijdelijk en uiteindelijk ook in het belang van de reizigers. We zien nu dat NS de vacatures niet ingevuld krijgt en dat er daarom treinen uitvallen en de sociale veiligheid ernstig onder druk staat.”