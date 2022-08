Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mark Rutte is vanaf morgen de langstzittende premier van Nederland

Hij is nooit ziek, komt graag op de fiets en kan hier en daar nog weleens ongemakkelijk uit de hoek komen. Onze premier Mark Rutte is morgen de langstzittende premier van Nederland. Daarmee verbreekt hij het record in ministerschap van zijn voorganger Ruud Lubbers.

Over één nachtje slapen regeert Rutte maar liefs 4309 dagen ons land. Daarmee neemt hij het recordstokje over van Lubbers. Deze oud-premier stopte namelijk na 4309 dagen en destijds nam PvdA-leider Wim Kok de boel van hem over. Maar het ziet ernaar uit dat Rutte nog niet van plan is om zijn regeertaken neer te leggen.

Mark Rutte heeft records op zijn naam staan als premier

In die 4309 dagen wist Rutte een aantal records op zijn naam te zetten. Al zijn wellicht niet alle records nu iets om trots op te zijn. Zo bleek uit onderzoek van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden dat de premier de meeste moties van wantrouwen en/of afkeuring binnensleepte. Waarbij Kamerleden maar liefst 104 keer de minister of zijn beleid in twijfel trokken.

Maar ook mag hij zichzelf recordhouder voor het langstzittende demissionaire kabinet noemen. Door de lange formatieperiode van Rutte IV, bleef het derde kabinet onder Ruttes naam nog 360 dagen verantwoordelijk, na zijn aftreden. En nee, dat gebeurde nog nooit eerder.

Onder de vleugels van Rutte doken ook nogal wat crisissen op. Een coronacrisis, de toeslagenaffaire, Pieter Omtzigt en zijn ‘functie elders’ en Ruttes omgang met sms’jes. De BBC noemde Rutte ooit ‘Teflon Mark’ vanwege het feit dat hij zoveel schandalen wist te ‘overleven’.

Prominente rol binnen Europese Unie

Hoewel de VVD’er in Nederland momenteel niet altijd hoge ogen gooit, blijkt hij op Europees niveau een grote speler. In Vrij Nederland benadrukten verschillende Rutte-kenners vandaag zijn rol op Europees niveau. En hoe Rutte er onder meer ervoor zorgde dat Nederland een belangrijke positie heeft binnen de Europese Unie. „Rutte mengt zich inmiddels in bijna elke discussie die er loopt op Europees niveau. Het verklaart zijn enorme aantal reizen”, staat er in het artikel. Volgens diplomaten zit de Nederlandse politicus bij een vast groepje regeringsleiders en is hij goed bevriend met de Franse Macron. „Het meest geliefde communicatiemiddel onder de regeringsleiders: sms.”

Sophie in ’t Veld (D66), de Nederlandse senior in het Europees Parlement, benadrukte dat Rutte een prominente rol heeft binnen de EU. „Hij is gewoon heel erg goed in het regelen van posities. Hij kent alles en iedereen. Ik weet niet hoeveel adressen er passen in die oude Nokia, maar er zitten er een heleboel in.”

Hoe lang premier Nederland?

Tegen Nieuwsuur vertelden VVD-jongeren dat het wellicht tijd is voor een nieuwe premier. Ook oud-Kamerleden benoemden dat het niet verkeerd zou zijn als Rutte een stapje terugdeed. Maar de premier sprak zelf uit dat hij nog genoeg energie heeft voor een volgende ronde en „langzamerhand halverwege” is, na zijn twaalf jaar leiderschap. In ieder geval lijkt het erop dat Rutte nog wel even blijft. Als dat niet op Nederlands niveau is, zal het wel in de Europese top zijn.