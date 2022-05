Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Premier Rutte weigert hoeveelheid gearchiveerde sms-berichten te laten zien

Mark Rutte is niet bereid om met de Tweede Kamer te delen hoeveel sms-berichten hij ontvangen heeft, en welk deel vervolgens is gearchiveerd op zijn ministerie van Algemene Zaken. Een aantal politici van de oppositie had hierom gevraagd. Dit hadden ze gedaan om te kunnen zien of Rutte inderdaad voldoet aan de regels voor het archiveren van de relevante berichten, zoals hij zelf stelt.

„Ik heb van a tot z gehandeld in de geest van de wet en de lijn van de wet”, zei Rutte. „Ik ga me hier ook niet verantwoorden naar de Kamer door dadelijk inzage te geven in al het sms-verkeer binnen Algemene Zaken of wat wij of KPN nog boven water kunnen halen.”

Sms-berichten hoeven niet per se bewaard te worden

Rutte vertelde in de Kamer over sms-berichten tussen hemzelf en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema rond grootschalige coronaprotesten in de hoofdstad. Die berichten kwamen niet naar boven bij een Wob-verzoek en zijn volgens Rutte ook niet te vinden in het archief van Algemene Zaken. Hoe dat kan, zegt hij niet te weten. Wel zegt hij dat men op Algemene Zaken vond dat geen sprake was van een „bestuurlijke aangelegenheid”, en de betreffende sms-berichten daarom niet per se bewaard hadden hoeven worden. Hij heeft het bericht wel doorgestuurd naar een ambtenaar en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

„Ik zou bijna zeggen: bestuurlijker wordt het niet”, bracht Wilders daar tegenin. Volgens Rutte is daar geen sprake van omdat hij Halsema had laten weten dat ze contact moest opnemen met toenmalig justitieminister Ferd Grapperhaus. Zelfstandig Kamerlid Pieter Omtzigt zei die redenering niet te begrijpen. „Een demonstratie is een bestuurlijke aangelegenheid, zelfs als de premier zegt: ik wil er niks mee te maken hebben.” Dit argument noemde Rutte „echt onzin”.

Telefoon uit de vorige eeuw

„Dat de minister-president een telefoon uit de vorige eeuw gebruikt, is volgens mij niet tegen de letter van de wet”, zegt CDA-Kamerlid Henri Bontenbal. „Hij zou zelfs de sms-berichten met zijn telefoon op het kopieerapparaat kunnen leggen, dat kunnen uitprinten en vervolgens kunnen archiveren. Het gaat natuurlijk ook over de geest van de wet: dat het geordend moet zijn, dat het goed doorzoekbaar moet zijn.” Verder benadrukte de CDA’er dat iedereen zich aan de regels moet houden, ook de premier.

Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren wilde van Bontenbal weten of er contact is geweest tussen de CDA en het ministerie van Rutte, of tussen het CDA en de andere coalitiefracties. „Het simpele antwoord is dat het u niks aangaat”, aldus Bontenbal. Hij zou „geen uitgebreid contact” met het ministerie van Algemene Zaken gehad hebben en zijn inbreng in het debat niet gedeeld hebben met anderen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Achteraf denk ik, waarom ben ik zo lang met dat gekke apparaatje doorgegaan’, @MinPres over zijn Nokia 301. ‘Ik zit nu te prutsen op die smartphone, ik vind het de hel’ #smsdebat — Petra de Koning (@pdekoning) May 19, 2022

‘Als het vertrouwen er niet meer is, dan ga ik andere dingen doen’

Mark Rutte vindt dat de Tweede Kamer hem op een nodeloos wantrouwige manier benadert in het debat over de sms’jes van de minister-president. „Als het vertrouwen er niet is, dan hoor ik het van de Kamer. Dan ga ik andere dingen doen. Maar ik zeg hier heel duidelijk: ik houd me aan de wet, ik houd me aan de geest van de wet.” Volgens hem voedt de Kamer het maatschappelijk wantrouwen in de politiek.

Rutte wond zich op over vragen vanuit de oppositie die eerder in het debat sprak van een patroon van gebrekkige informatievoorziening aan de Kamer. „Wat je dan doet is zeggen: joh, je krijgt de kans niet eens meer om al die aparte momenten die wij beschouwen als onderdeel van een patroon te verdedigen en uit te leggen. Nee, dat is een patroon en dit past daar ook weer in. En ik ga daar in dit debat weer eens flink tegenin.” Hij noemde dit sentiment „vals”, en zei te vinden dat hij zijn integriteit moet verdedigen.

De minister-president zei dat het „niet meer relevant” is hoe hij zich verdedigt in de Kamer. „Wat zou de reden zijn dat steeds meer Nederlanders zeggen: ik kijk niet meer naar dat debat op televisie? Omdat alles begint bij wantrouwen. Bij een absoluut, fundamenteel gevoel van: de zaak wordt geflest.” Hij zei dat ook andere bewindslieden zich in de ministerraad hebben beklaagd over de toon die in het parlement wordt aangeslagen.