Emmanuel Macron weer president van Frankrijk, Joe Biden, Zelenski en Rutte juichen uitslag toe

Emmanuel Macron is volgens de voorlopige officiële einduitslag herkozen tot president van Frankrijk. Hij kreeg 58,55 procent van de stemmen. Hij krijgt volop felicitaties en hoop op goede samenwerking wordt hardop door leiders uitgesproken. De belangrijkste twee daarbij: Joe Biden van Amerika en Volodimir Zelenski van Oekraïne. Ook Mark Rutte reageert verheugd.

De enige en rechtse uitdager van Macron, Marine Le Pen, was in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen goed voor 41,45 procent van de stemmen. De ‘voorlopig officiële uitslag’ is na het tellen van alle uitgebrachte stemmen gemeld door het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. De opkomst lag rond de 72 procent. Dat percentage is iets lager dan vier jaar geleden, maar vooral tekenend: de laagste opkomst bij de presidentsverkiezingen in een halve eeuw. Gisteren leek het rond de middag al die kant op te gaan. „Weinig belangstelling”, schreef Metro toen.

Minder steun voor Macron, toch weer winnaar

Macron heeft ten opzichte van de presidentsverkiezingen in 2017 qua steun van bevolking in Frankrijk flink moeten inboeten. Vijf jaar geleden kreeg hij nog 66,1 procent van de stemmen.

In de eerste stemronde ging het twee weken geleden nog tussen de liberale pro-Europese Macron, de linkse Jean-Luc Mélenchon, Le Pen en de nog rechtsere Eric Zemmour. Macron won toen de meeste stemmen.

De herkozen Franse president Emmanuel heeft voor de Eiffeltoren in Parijs gisteravond laat gereageerd op zijn verkiezingszege. „Bedankt allemaal. Na vijf jaar als president van Frankrijk heeft een meerderheid van de landgenoten vertrouwen in mij.”



Macron ziet dat hem veel werk te doen staat

De linkse Macron stond in zijn overwinningstoespraak stil bij alle Fransen die enkel en alleen voor hem gekozen hebben om te voorkomen dat de rechts-populistische presidentskandidate Marine Le Pen aan de macht komt. „Ik ben me bewust van het werk dat mij te doen staat”, stelt hij. „Daarnaast zijn er Fransen die zich onthouden hebben van stemming. Ook voor hen ben ik verantwoordelijk”, aldus Macron. Na de eerste ronde zeiden veel Fransen de keus tussen hem en Le Pen te zien als een keuze tussen twee kwaden.

In zijn toespraak richtte Macron zich ook op Fransen die op Le Pen hebben gestemd. „Ik kan mij voorstellen dat aanhangers van Le Pen teleurgesteld zijn”, stelt de 44-jarige president. „Ik ben nu niet langer de presidentskandidaat voor één kamp, ik ben een president voor iedereen. Er moet een antwoord komen op de woede en onenigheid. Dat is mijn verantwoordelijkheid.” Macron benadrukt dat hij de komende vijf jaar met nieuwe plannen zal komen en blijft werken aan een sterk Europa.

Le Pen ziet ook ‘briljante overwinning’ voor zichzelf

Marine Le Pen heeft de uitslag van de verkiezing voor de president van Frankrijk gisteravond erkend. In een toespraak sprak zij echter ook van een „briljante overwinning”. De rechtse politica verliest de presidentsverkiezingen volgens de prognose dan wel van de zittende president Emmanuel Macron, maar haar partij haalde een historisch aantal stemmen binnen.



De Franse krant Le Monde schrijft dat nooit eerder zoveel Fransen stemden op een radicaal-rechtse kandidate. Le Pen zei in haar toespraak dat ze „de strijd niet op zal geven” en haar partij tijdens de volgende parlementsverkiezingen kan rekenen op een groot aantal stemmen. „Miljoenen landgenoten hebben onze kant gekozen”, aldus Le Pen.

Steun en felicitaties Joe Biden en Zelenski

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Emmanuel Macron gefeliciteerd met zijn herverkiezing. Hij noemde Frankrijk een „belangrijke bondgenoot bij het oplossen van wereldwijde uitdagingen”.

„Ik kijk uit naar onze aanhoudende nauwe samenwerking, onder meer op het gebied van steun aan Oekraïne, het verdedigen van de democratie en het tegengaan van klimaatverandering”, twitterde Biden.



Ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski reageerde verheugd op de herverkiezing van Macron. Hij noemde hem op Twitter „een ware vriend van Oekraïne” en wenste hem succes. Zelenski schreef zowel in het Oekraïens als in het Frans dat hij de steun van Macron met betrekking tot de oorlog in Oekraïne waardeert.

De Britse premier Boris Johnson noemde Frankrijk „een van onze nauwste en belangrijkste bondgenoten”. Hij schreef in een tweet uit te kijken naar „een voortzetting van de samenwerking op het gebied van kwesties die voor onze twee landen en de wereld uiterst belangrijk zijn”.



Tot slot is ook onze eigen premier blij met de herverkiezing van Macron als president van Frankrijk. Hij voorziet het voortzetten van een goede samenwerking.



