Zomergast Sandra Phlippen doet stof opwaaien met uitspraken: ‘Straks geen economie meer over’

Sandra Philippen, hoofdeconoom bij ABN Amro, was gisteren te gast in Zomergasten. Hier deed zij een aantal spraakmakende uitspraken over de economie en het klimaat, die op Twitter niet ongemerkt voorbijgingen.

Phlippen is de tweede zomergast: het programma trapte vorige week af met Humberto Tan. De presentatie van Zomergasten is wederom in handen van Janine Abbring. Het programma weet regelmatig iets los te maken bij kijkers en dat was gisteravond niet anders. Phlippen kwam in Zomergasten met een onheilspellende boodschap: als we zo doorgaan als nu, zal er geen economie meer overblijven. „Je hebt het dan niet over een paar procent krimp. We hebben het over hele grote delen van de economie, bijvoorbeeld in Europa, waar geen verdienmodel meer mogelijk is.”

Ook werd er veel gereageerd op de verklaring van Phlippen voor de groei van het populisme „We hebben heel veel welvaart, maar het is voor heel veel mensen veel te complex geworden. En ik denk dat daar een van de bronnen inzit waarom steeds meer mensen zeggen: ik haak af met zoveel complexiteit. Ik verlaat me op wat ik gevoelsmatig kan verifiëren en ze zwemmen dan in de fuik van een populist.”



‘We hebben het niet over krimp, er blijft gewoon geen economie over in grote delen van Europa,' zo stelt econoom en socioloog @Sandraphlippen over klimaatverandering. #zomergasten #zg22 pic.twitter.com/MJmq4tQNMe — VPRO Zomergasten (@zomergasten) July 31, 2022



‘Mensen zeggen: Ik haak af op zoveel complexiteit en gaan dan uit van wat ze gevoelsmatig kunnen verifiëren.' @Sandraphlippen legt uit waarom zij denkt dat veel mensen 'in de fuik van een populist terechtkomen'. #zomergasten #zg22 pic.twitter.com/u7Ax26Tf5Q — VPRO Zomergasten (@zomergasten) July 31, 2022

Lof voor optreden Phlippen in Zomergasten

Op Twitter is er veel lof voor Phlippen. „Ze weet uitstekend de tekortkomingen van het kapitalisme te duiden”, klinkt er onder andere. Ook vindt Telegraaf-verslaggever Wierd Duk haar veel interessanter en eigenzinniger dan haar columns deden vermoeden. Een greep uit de lovende reacties op het optreden:



Sandra Philippen is veel interessanter en eigenzinniger dan haar columns deden vermoeden. #zomergasten — Wierd Duk (@wierdduk) July 31, 2022



#zomergasten Interessante gast #SandraPhilippen Eindelijk weer eens met plezier naar zomergasten gekeken. Ja die onderbrekingen door Janine, hinderlijk.. — Joost Verouden (@Templonconsult) July 31, 2022



Wat is #SandraPhilippen een leuke innemende en interessante vrouw en @JanineAbbring behoorlijk scherp! #Zomergasten — Tineke Senf (@TinekeSenf) July 31, 2022



@zomergasten Sandra Philippen weet uitstekend de tekortkomingen van het #kapitalisme te duiden. Ongelijkheid, klimaat etc. Het is tijd voor iets nieuws! — Bert Veenstra, PvdA (@BertVeenstra033) July 31, 2022

Ook kritiek

Maar er klinkt ook kritiek. Vooral dat Phlippen aangeeft dat iedereen er elke vijf jaar een half jaartje tussenuit zou moeten, schiet bij mensen in het verkeerde keelgat. Zo zegt een twitteraar: „Sandra Phlippen heeft kennelijk nooit gehoord van de kreet ‘kansenongelijkheid’. Weinig mensen aan de zogenaamde onderkant van de samenleving kunnen er zomaar een half jaar uitstappen.” Iemand anders noemt dit „wereldvreemd”.



@SandraPhilippen heeft kennelijk nooit gehoord van de kreet 'kansenongelijkheid'. Weinig mensen aan de zgn. onderkant van de samenleving kunnen er zomaar een half jaar uitstappen – die hebben elke cent 2x nodig – ook als je fulltime werkt. Na kunnen denken over 'nut' is al luxe. — Grey Pilgrim (@greypilgrim11) July 31, 2022

