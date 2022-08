Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Engeland buigt voor ‘legende’ Sarina Wiegman en ook Nederlanders lovend: ‘Opvolger Van Gaal?’

De Engelse voetbaldames veroverden gisteravond in een uitgelaten en volgepakt Wembley de Europese titel. Na de verlenging versloegen de voetbalsters de Duitsers met 2-1. De Britten kunnen hun geluk niet op, maar de meeste lof en dankwoorden, uit zowel Engeland als Nederland, klinken toch richting één persoon: bondscoach Sarina Wiegman.

Zo’n beetje iedere Britse krant of nieuwssite kopt vandaag met de legendarische sportprestatie. De BBC omschreef de zege van gisteravond als „een van de mooiste avonden ooit in de Engelse sportgeschiedenis”. Waarbij „mannelijke fans Engelse shirts droegen met daarop de naam van een ster uit de vrouwenploeg” en zo’n beetje heel het land de wedstrijd keek.



Geweldig hoe de Engelse reageren op Sarina Wiegman. https://t.co/fdUDzwvyYl — Rixt (@Rixtann) July 31, 2022

Engeland looft prestatie Sarina Wiegman tijdens EK vrouwenvoetbal

De Engelse ‘Lionesses’ stonden onder toeziend oog van ‘moeder-lion’ Wiegman. Die het natuurlijk in 2017 presteerde om met de Nederlandse ploeg een EK-titel te pakken en in 2019 ervoor zorgde dat de Oranjeleeuwinnen als tweede eindigden op het WK.

Wiegman schreef gisteren geschiedenis. De wedstrijd was de bestverkochte eindstrijd op een EK ooit, zowel bij de mannen als vrouwen. De Engelsen dragen de Haagse bondscoach inmiddels op handen. Zo bestempelt The Daily Mirror haar als een heuse genie. „Ze leidde Nederland al naar de EK-titel en nu heeft ze met haar genialiteit opnieuw toegeslagen. Andermaal bleken haar wissels cruciaal. Zowel Ella Toone als Chloe Kelly scoorden namelijk. Wiegman wist precies wat nodig was. Wat een genie.”

Reacties als ‘legende’ en ‘opvolger Louis van Gaal’ op Wiegman

Wiegman is inmiddels een legende. Na de winst van gisteravond kreeg de coach een oorverdovend applaus in het stadion en ook tijdens de persconferentie na afloop maakte ze indruk met haar woorden. Waar een journalist haar zelfs vroeg of Wembley wellicht naar haar vernoemd moest worden. „Dit toernooi was zo goed en heeft ons naar een volgend niveau gebracht. Maar het belangrijkste van allemaal: we hebben de maatschappij veranderd.”



🗣️ “Niet normaal, echt niet normaal." Met de tranen in haar ogen liet Sarina Wiegman het gejuich na afloop van de gewonnen EK-finale tegen Duitsland op zich afkomen. Tijdens een momentje voor zichzelf kuste ze haar rechterpols. Meer → https://t.co/pneQnTrpw1 pic.twitter.com/MmMdebHosm — NOS Sport (@NOSsport) July 31, 2022

Na de Engelse overwinning druppelen naast de Britse reacties, ook veel lovende woorden binnen uit de Nederlandse hoek. Waar nogmaals benadrukt wordt dat Wiegman de enige bondscoach is, zowel bij mannen als vrouwen, die ooit met twee verschillende landen een EK of WK won. Ook klinkt haar naam meermaals als opvolger van Louis van Gaal.



Als Sarina Wiegman vanavond opnieuw het EK wint, moet ze Louis van Gaal opvolgen. https://t.co/ObjULcUmQY — Nadia Bouras (@NadiaBouras) July 31, 2022



Ik zie Sarina Wiegman in de toekomst nog wel een club in de mannen-Eredivisie trainen, I mean, why not? #WEuro2022Final #ENGGER — Rood van Nistelruuij (@VanNistelruuij) July 31, 2022



Sarina Wiegman, gefeliciteerd! Ik dacht: waar begin je aan, aan de overkant van de Noordzee. Maar 'you did it'. Weeeer, net als met de Leeuwinnen. Nu al de coach van het jaar!! #engdui — Theo Teitsma (@theoteitsma) July 31, 2022



Als ik me niet vergis (meestal wel helaas) is er geen bondscoach in de geschiedenis, ook bij de mannen niet, die met twee verschillende landen een EK of WK heeft gewonnen. Wiegman schrijft geschiedenis in so many ways. #goudengleuf volgens Leonne Stentler — Erik van Muiswinkel (@erikvmuiswinkel) July 31, 2022



