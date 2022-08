Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Krijgen we dit jaar een nazomer? Dit zegt de weerman erover

Een duik nemen in de zee, barbecuen in de tuin, drankjes doen op een zonnig terras… Hoe lekker zou het zijn als we nog wat zomerse dagen in het verschiet hebben? De weersverwachtingen voor vandaag en komende week zien er in ieder geval goed uit, maar hoe lang gaat dat nog duren? Krijgen we dit jaar een nazomer? Metro vraagt het aan de weerman.

Volgens Jaco van Wezel van Weeronline is de kans groot dat we in ieder geval tot september nog warm weer kunnen verwachten. „Tot begin september is er vrijwel geen neerslag te zien in de voorspellingen”, vertelt Van Wezel. „We beginnen september dan ook met mooi zomerweer. De kans is groot dat het in ‘t binnenland warm blijft tot 25 graden, en in de kust zullen de temperaturen oplopen tussen de 22 en 24 graden.”

Een nazomer in september

Vanaf het eerste weekend van september ziet de weerman wel meer kans op wisselvalligheid. „Het eerste weekend van september stijgt de kans op neerslag naar zo’n 50 procent. Toch blijven de temperaturen redelijk hoog voor de tijd van het jaar.”

Maar wanneer spreken we eigenlijk van een nazomer? Volgens Van Wezel is daar niet een echte definitie voor. „Voor mij is dat wanneer de temperaturen nog redelijk hoog zijn voor de tijd van het jaar. Voor nu is 20 graden niet bijzonder warm, maar stel je hebt die temperaturen opeens in oktober, dan is dat natuurlijk wel bijzonder. We kunnen nog geen uitspraken doen over oktober, maar in september zien we in ieder geval hoge temperaturen. Je zou dus kunnen spreken van een nazomer.”

Warme temperaturen komende dagen

Vandaag stijgen de temperaturen tot tropische waarden. In het zuidoosten van het land kan het 34 graden worden, in het midden 31 à 32 graden en in de kustgebieden wordt de 30 graden net niet aangetikt. Door een hoge luchtvochtigheid kan het benauwd aanvoelen. Ben je van plan om iets actiefs te gaan doen dit weekend? Dan heb je het ideale weer te pakken met zo’n 22 tot 24 graden. Wel kunnen er af en toe buien vallen. Voor de droogte in ons land zet dat niet veel zoden aan de dijk, want de buien zullen vooral plaatselijk vallen.

Volgende week is het rustig zomerweer met aan de kust een temperatuur van 21 graden en in het binnenland 23 tot 25 graden. Dit is koeler dan de komende dagen, maar nog altijd iets hoger dan het langjarige gemiddelde: normaal ligt de temperatuur eind augustus tussen de 20 en 23 graden. Het is elke dag geregeld zonnig met weinig wind, hoewel er later in de week meer kans is op buien.