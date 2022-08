Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde: Tjerk laat Ted betalen voor date (en dat is niet zonder gevolgen)

In de aflevering van B&B Vol Liefde van gisteravond ging Ted op date met haar laatste logé, Tjerk. Maar hij liet haar betalen en dat viel niet bepaald in de smaak.

Het is de laatste week waarin kijkers kunnen smullen van de liefdesavonturen van acht vrijgezelle B&B-eigenaren op verschillende plekken in Europa. Gisteren schreven we dat Ted, eigenaresse van een bed and breakfast op Madeira, Ben eruit bonjourde. Ondanks dat ze dol op hem is, past Tjerk volgens haar beter in het plaatje.

‘Zo’n manier van betalen houd ik niet van’

Nu is het doek ook gevallen voor Tjerk. In de aflevering onderneemt Ted een laatste poging om haar aanvankelijke enthousiasme over Tjerk weer op te laten laaien door samen op date te gaan. Daar slaat hij de plank finaal mis. Dat hij niet aanbiedt om de toegangskaartjes te betalen, valt niet in goede aarde bij de B&B-eigenaresse. „Toen heb ik maar betaald. Zo’n manier van betalen houd ik helemaal niet van. Zo ben ik niet opgegroeid. Ik vind dat een genodigde, of een man in dit geval, niet hoeft onder te doen voor een vrouw. Die mag net zo hard betalen.”

Tjerk is zich van geen kwaad bewust en heeft het idee dat de date best lekker loopt. „Ik merk dat Ted meer zichzelf is, zonder al die ballast. Dan kom je dichterbij Ted en zij dichterbij mij.” Ted deelt die gevoelens duidelijk niet. „Hij deed wel meer zijn best, maar ik kan er niet warm of koud van worden.”

Als Tjerk een middagdutje doet, ziet Ted haar kans schoon om met haar zus over hem te roddelen. Ze laat in niet te verstane woorden weten wat ze van hem vindt. „Hele aardige vent, maar hij heeft het alleen maar over zichzelf. Hij is niet geïnteresseerd. Ik denk ook niet dat hij echt geïnteresseerd is een nieuwe vrouw. Zijn leven alleen bevalt hem veel te goed.”

Ted vertelt Tjerk de waarheid in B&B Vol Liefde

Op een idyllische plek besluit Ted Tjerk onder het genot van een wijntje de waarheid te vertellen. Ze begint met vragen wat hij er nu eigenlijk allemaal van vindt. „Het is een prachtig eiland en jouw gezelschap stel ik zeer op prijs”, vertelt Tjerk. „Het was heel gezellig. Ik vind het leuk om je te hebben leren kennen. Ik wil zeker nog wel contact met je houden.” Op de vraag van Ted of hij een klik voelt, antwoordt hij bevestigend. Ted zelf denkt daar iets anders over. „Ik moet het gewoon uit mijn hart eerlijk zeggen: ik heb denk ik niet dezelfde klik die jij hebt. Mijn hart springt niet uit mijn lijf van enthousiasme en liefde voor jou. Ik heb niet zoiets van: jippie, let’s get engaged. Helemaal niet zelfs.”

Een emotioneel gesprek wordt het niet. „No hard feelings, hoop ik?”, vraagt ze. „Welnee joh”, antwoordt Tjerk. „Dat zijn dingen die je niet kunt voorzien.” Tjerk vertelt tegen de camera’s dat hij het wel verwachtte. „Maar tot nu toe werd dat een beetje vooruitgeschoven, van joh: ik moet haar beter leren kennen, we hebben meer tijd nodig. Maar als je eerlijk bent, die warmte: die miste ik bij Ted. En waarschijnlijk heeft Ted die warmte van mij uit ook gemist. Als twee mensen elkaar leuk vinden, dan moet er warmte ontstaan. En dat bleef maar uit.”

Tjerk zei eerder dat hij en Ted beiden OSM zijn, oftewel: Ons Soort Mensen. Mensen met hetzelfde intelligentieniveau en uit dezelfde kring, aldus Tjerk – iets waar zijn voormalig concurrent Ben volgens hem niet toe behoorde. Ook nu haalt hij weer aan dat de twee veel gemeen hebben. „De achtergrond, het familieleven, zelfs de kleding. Dus er zit toch iets in wat een match is. Maar dan merk je toch: het is niet de liefde. Niet de vlinders in je buik.”

Tjerk vertelt aan Ted dat hij met zijn ex-vrouw wél meteen vlinders in zijn buik had. „Dat heb ik ook gehad”, antwoordt Ted. „Maar dat is het nu helaas niet.” Tjerk: „Het zal misschien te maken hebben met de leeftijd.” „We hoeven geen excuses te zoeken”, vindt Ted. Ze laat nog aan Tjerk weten dat ze contact wil blijven houden. „Het lijkt me het beste om vrienden te blijven en elkaar op te zoeken als we in de buurt zijn.”

Wat vinden kijkers van B&B Vol Liefde?

Dat Tjerk aangeeft te denken dat hij de liefde ook bij een bushalte kan vinden, vinden veel kijkers hilarisch. „OSM gaan toch niet met de bus?” Ook dat hij haar laat betalen voor de date, wordt vreemd gevonden – al vinden anderen het weer ouderwets van Ted dat ze hierover klaagt. Meerdere kijkers valt het op dat Tjerk de helft van zijn kledingrek laat hangen bij Ted. Zou hij alsnog van plan zijn om snel terug te komen?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Laat Tjerk nou de helft van ons soort kleding hangen? #benbvolliefde pic.twitter.com/06kJ2lkfJK — Carla den Engelsen 🐝 (@Carladenengelse) August 24, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#tjerk heeft al een gratis vakantie bij #ted, maar laat haar betalen voor het uitje. Is dat hoe het gaat bij OSM #benbvolliefde — sien (@ikbennietoptwit) August 24, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Tjerk denkt dat hij ook de liefde bij een bushalte kan tegenkomen. Maar OSM gaan toch niet met de bus…🙄#benbvolliefde — Kraamheks Emmy José (@kraamheks) August 24, 2022

