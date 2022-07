Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

MAX vakantieman start proefproces tegen Schiphol: ‘Gedupeerden: meld je aan’

4,5 uur voordat je vlucht vertrekt op Schiphol komen en alsnog het vliegtuig missen. Dat overkwam een koppel uit Nederland deze zomer, waarna ze besloten mee te doen aan het programma MAX vakantieman. Voor het eerst wordt Schiphol namelijk aangeklaagd in een proefproces met hulp van Max Ombudsman Jeanine Janssen, zodat gedupeerden hun geld terug kunnen krijgen.

Door het missen van vluchten lijden de reizigers vaak financiële schade, omdat ze bijvoorbeeld de kosten van een huurauto of een pakketreis niet terugkrijgen. Sommige reizigers verliezen tussen de 2.000 tot 10.000 euro door het verliezen van hun vlucht. We hebben ongelooflijk veel klachten gekregen over de chaotische situatie op Schiphol en hebben contact gelegd met mr. Els Doornhein van De Vos en Partners Advocaten om deze zaak voor ons te gaan voeren”, vertelt de MAX Ombudsman. „Het gaat dus zowel om reizigers die een los vliegticket hebben geboekt als om mensen met een pakketreis.”

Proefproces tegen Schiphol

Maar wat kunnen gedupeerden nou eigenlijk doen om hulp te krijgen? „Ze kunnen ons allemaal bij ons melden”, vertelt de ombudsvrouw. „We gaan daar de beste zaak van uitkiezen, die de beste kans van slagen heeft. Die zaak gaan we voeren. De andere mensen krijgen van ons een informatiebrief hoe ze Schiphol aansprakelijk kunnen stellen.” Ook vertelt ze hoe belangrijk het is om bewijsmateriaal aan te leveren. Daarbij noemt ze voorbeelden als foto’s maken van de rijen en drukte, zodat het duidelijk wordt dat zij niet schuldig zijn.