Hoe de kinderwagenberg pijnlijk de ‘bagage ravage’ op Schiphol weergeeft

Een berg van kinderwagens en overal koffers. Schiphol bereikt een dieptepunt met de ‘bagage ravage’. De toestroom van overgebleven koffers en ander reisgerei blijkt onhandelbaar. Passagiers moeten uiteindelijk zelf op zoek naar hun spullen in een kinderwagenberg en vakbond FNV maakt zich zorgen.

Het is op Schiphol nog steeds chaos. Lange rijen, vertragingen, vluchtverstoringen en personeelstekorten. Dat laatste heeft ook invloed op de afhandeling van de bagage. Het leidt ertoe dat passagiers in een berg met kinderwagens op zoek moeten naar hun eigen bezit. Zo maakte de Amsterdamse Annette Cornelisse een foto van die stapel. Waar zij zelf uiteindelijk hun kinderwagen niet terugvonden en zonder het vliegveld verlieten.



Bagage ravage op Schiphol nog steeds probleem

Joost van Doesburg van vakbond FNV Schiphol legt aan NH Nieuws uit dat de kinderwagenberg exemplarisch is voor de bagagechaos op de luchthaven „Het personeel kan het grote aanbod van achtergebleven koffers niet meer aan.” Waar het begon met lange rijen voor de ingang en de douane van Schiphol, worden de taferelen op het vliegveld steeds pijnlijker zichtbaar.

De kofferchaos is volgens een woordvoerder van Schiphol te wijten aan de vele vluchtverstoringen. Door lange rijen op verschillende vluchthavens, raken reizigers hun bagage kwijt. De bagage stapelt zich dan weer op op het vliegveld. Eerder sprak een douanier uit dat de kans klein is dat men een kwijtgeraakte koffer terugvindt. „Kies maar een mooie koffer uit en neem maar mee”, vertelde hij tegen een reiziger. De vrouw tegen wie hij die uitsprak, ontdekte dat sommige koffers al weken in de bagagehal stonden.

Meer vliegvelden met chaotische taferelen

De Schiphol-woordvoerder laat weten dat het nasturen van bagage onder de verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij valt. Gisteren schoot het kantoorpersoneel te hulp om de bagage zo goed als op te ruimen en gegevens in computersystemen te zetten. Zodat de koffers uiteindelijk toch nog bij de eigenaar terecht komen.

De Amerikaanse piloot Patrick Smith schreef op zijn blog over The Mad, Mad summer of 2022 over de problemen op vliegvelden. Die volgens hem niet alleen in Nederland voorkomen. Daarin legde hij uit dat hij in zijn dertig jaar aan vliegervaring „nog nooit zoiets heeft meegemaakt”. Hij belicht het ontslag van vele personeelsleden gedurende de pandemie en de onwetendheid uit die periode, maar ook structurele systeemfouten in de luchtvaart. Eerder klonken ook op social media geluiden over andere internationale vliegvelden met dezelfde soort chaotische taferelen.



In UK Heathrow Airport zou in chaos zijn vervallen door een tekort aan personeel, met bagage tot enkele meters opgestapeld en passagiers moeten vertrekken zonder hun bagage. pic.twitter.com/chPRpmudkm — e.d.🇳🇱 🇵🇱 (@ed21177068) June 21, 2022



