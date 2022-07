Drukte verplaatst zich van Schiphol Airport naar Eindhoven: ‘Schandalig!’

Rijen met reizigers, een groot personeelstekort en veel drukte op Eindhoven Airport. Dat Schiphol niet de enige luchthaven is met problemen, laten beelden op sociale media maar weer zien. Reisbranchevereniging ANVR houdt de komende tijd nadrukkelijk de rijen reizigers in de gaten die regelmatig ontstaan bij Eindhoven Airport.

Volgens een woordvoerder moet het niet gebeuren dat het probleem zich van Schiphol verplaatst naar de regionale luchthavens, die deze zomer juist vluchten hebben overgenomen van het te drukke vliegveld bij Amsterdam.

De ANVR wijst op beelden op sociale media van rijen reizigers die afgelopen dagen buiten stonden bij de luchthaven van Eindhoven. „De slingers mensen buiten die we inmiddels kennen van Schiphol, zijn nu ook bij Eindhoven. We hopen dat het gaat om een incident.”

En inderdaad: op sociale media delen reizigers foto’s van lange rijen en grote drukte op het vliegveld. Zo zegt een reiziger dat hij 1,5 uur in de rij moest staan voor het inchecken van zijn bagage en daarna 2 uur voor de security. Een andere reiziger heeft het zelfs over een wachttijd van 6 uur. „Schandalig! Transavia is bij Eindhoven Airport met een half leeg vliegtuig vertrokken naar Barcelona.” Toch zijn er ook positieve reacties te bekennen. „De ondergewaardeerde luchthaven van Nederland is Eindhoven Aiport”, schrijft een reiziger.

The underrated airport of the Netherlands #eindhovenairport @EINairport is a real charm !!!

Smooth and modern secu scanners, new and neat terminal Building look, and the garage next door!

It's been a couple of years, but compliments! And a #traveltip pic.twitter.com/iAlJa0lTW0

— DutchFlyBird (@DutchFlyBird) July 9, 2022