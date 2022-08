Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Columniste Radio1 veegt de vloer aan met de boeren: ‘Acties bewijzen hun overbodigheid’

Columniste Janneke de Bijl heeft op NPO Radio 1 flink uitgehaald naar de boeren. Wat De Bijl betreft zijn boeren overbodig en bewijzen zij dat zelf met de huidige acties tegen het stikfstofbeleid in het land. Zij las de column gisteren voor, maar tot aan vandaag toe levert dat – op Twitter uiteraard – reacties op. Tegenreacties vooral.

Janneke de Bijl, in het dagelijks leven cabaretier, schuift regelmatig als ‘Druktemaker’ aan in het Radio 1-programma Spraakmakers. Dat je haar teksten misschien als ‘wat over de top’ moet nemen, blijkt wel uit de beginwoorden van haar laatste column. Die ging dus over de acties van de boeren en de eerste bespreking van de agrariërs en veehouders met leden van het kabinet. „Aangezien het aantal doodsbedreigingen na mijn column over de boeren van vorige week een beetje tegenviel, heb ik besloten er vandaag nog eentje aan ze te wijden.”

Boeren: ‘Had dat dan gezegd…’

„Het overleg met Johan Remkes van afgelopen vrijdag liep natuurlijk op niets uit”, blikt Janneke de Bijl terug. „Niemand had ook verwacht dat de boeren rustig naar de uitleg van het kabinet zouden luisteren en daarna zouden zeggen ‘Ah, maar nu begrijpen we het. Nee, maar wij hadden helemaal niet door hoor dat door die stikstof de grond verzuurt. Dat mensen er ademhalingsproblemen door krijgen en dat de biodiversiteit er zelfs door afneemt, waardoor het voortbestaan van alle soorten inclusief de mens in gevaar komt. Had dat gewoon meteen gezegd, dan waren wij direct gaan afschalen’.”

Nadat De Bijl even heeft geconstateerd dat bij acties van de boeren bijna weer niemand is gearresteerd, En dat ‘het strijden voor je eigen conservatieve hagje’ tijdens de Canal Pride nergens op slaat, gaat zij verder. „Geen boer, geen voer, stond daar op een spandoek in helder A-A-rijmschema. Het bekt misschien lekker, maar dat maakt het nog niet waar. Ze bewijzen het eigenlijk zelf al met hun manieren van actievoeren. Een logische manier van protesteren zou zijn: het werk neerleggen. Zoals de bagage-afhandelaars in april op Schiphol deden. ‘Hé’, merkte iedereen toen ineens, ‘zonder bagagepersoneel loopt alles in de soep. Ze zijn hartstikke belangrijk. Misschien moeten we ze wat meer waarderen’. Precies het doel van de staking.”

Schappen liggen nog precies even vol

„Maar als de boeren hun werk grotendeels neerleggen, merken we precies niks. 70 procent van wat zij verbouwen – en met verbouwen bedoel ik in dit geval ook vetmesten, leegmelken en afslachten – wordt naar het buitenland geëxporteerd. Dus als de meeste boeren hun werk neerleggen, liggen de schappen nog precies even vol. Daarom bedenken ze ook steeds acties die helemaal niets met hun werk te maken hebben. Dagenlang zijn ze aan het verzinnen en verzamelen wat ze nu weer op de snelweg kunnen dumpen. Urenlang rijden ze met hun tractoren op de openbare weg in plaats van dat ze ermee aan het werk zijn. En we hebben nog altijd geen honger.”

Zo bewijzen de boeren wat Janneke de Bijl betreft hun eigen overbodigheid. „Boeren kleuren onze wereld niet. Ze maken de gewassen eenzijdig, de grond arm, de droogte erger en de dieren dood. Dus laten we de spandoeken alsjeblief herschrijven. ‘Farmers don’t colour your world’. ‘Minder boer, genoeg voer’. ‘Onterecht trots op de boeren’. En natuurlijk deze, speciaal voor de Gay Pride van volgend jaar: ‘Voor diversiteit, tegen biodiversiteit’.”

Veel reacties op column over de boeren

Wie zulke woorden spreekt, roept in deze tijd veel reacties op. En dat gebeurde na de column ook en voor Janneke de Bijl is er niet veel ‘lovends aan’. „Dat ga je toch lekker bakstenen eten?”, reageert Sander op Twitter. Eric meldt: „Janneke is ervaringsdeskundige bij uitstek met betrekking tot overbodig zijn, dus hooggekwalificeerd om daarover een mening te hebben.” En Nicolas: „Knap van Janneke de Bijl dat ze van de lucht kan leven. De rest van de mensheid heeft voedsel nodig, en dus boeren.”

Er is ook genoeg bijval, want de protesten van de boeren vallen bij lang niet alle Nederlanders goed. Sjoerd bijvoorbeeld: „De manier van boeren moet anders. We zijn onze schaarse grond en lucht en natuur aan het overbelasten door zoveel voor het buitenland te produceren.” En Pieter: „Ik zit tussen de boeren. Hier is de natuur naar de klote. Fiets ik een stukje dan zie ik vrijwel uitsluitend een muur van voedermaïs. En het meurt hier vreselijk. Het mag heel wat minder.”

De vorige column van Janneke de Bijl over de boeren kun je beluisteren via NPO Radio 1.