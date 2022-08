Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B vol liefde: emotioneel afscheid Simone, maar krijgt Martijn straks spijt?

De tranen vloeiden rijkelijk in de B&B Vol Liefde-aflevering van gisteravond. Simone mocht haar koffers pakken, maar dat ging zowel B&B-eigenaar Martijn als zijn ouders én concurrent Marian niet in de koude kleren zitten. Simone denkt dat Martijn spijt gaat krijgen en kijkers zijn het daarmee eens.

Elke werkdag smullen kijkers van de datingkapriolen van de acht bed and breakfast-eigenaren in het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde. Martijn (31) runt in het Portugese dorpje Deixa O Resto samen met zijn ouders een bed and breakfast. Simone was de eerste logee van Martijn, later kwamen daar Marian en Susanne bij. Ook Britt had een kortstondig avontuur in de B&B: na slechts één nacht besloot ze dat er geen klik was.

Vorige week kon Martijn nog niet kiezen tussen Simone en Marian en besloot hij om beiden mee te nemen op dubbeldate. Kijkers keken met verbazing hoe de ‘brave’ Martijn zich ontpopte tot player en zonder gêne van twee walletjes at. Nu is het doek dan toch gevallen voor een van de twee: Simone mag haar koffers pakken.

Martijn stuurt Simone naar huis

Martijn realiseert zich aan het begin van de aflevering dat hij Marian gaandeweg leuker is gaan vinden dan zijn logee van het eerste uur. „Ik moet keuzes gaan maken en dat is gewoon niet leuk”, zegt hij tegen Simone. „Ik merk bij jou dat jij het hier heel erg leuk vindt en dat je mij volgens mij ook wel heel erg leuk vindt. Dat vind ik best wel lastig, want dan denk ik: wat voel ik? En dan was ik gisteren lekker aan het surfen en dan merkte ik weer van: oh, Marian is ook wel heel erg leuk. Dat vind ik moeilijk, want ik ben echt gewend dat jij hier bent, vanaf het begin.”

„Ik heb vannacht niet zo goed geslapen en daarover nagedacht. Wij hebben echt onwijs leuke dates gehad. En omdat we daarna dat moment hadden voelde het allemaal goed, maar ik voel dat het de dag erna wegebt. En ik merkte dat dat gisteren bij de date met Marian niet zo is en dat ik dan meer naar Marian trek.”

Simone zag de bui al een beetje hangen. „Dat kan ik zien en dat was voor mij ook eigenlijk wel duidelijk”, zegt ze. Martijn geeft aan dat hij er mee zit: „Ik vind het zo erg.” Hij omhelst Simone, die hem nogmaals verzekert dat ze het snapt. Martijn: „Je past er gewoon zo mooi bij. Je bent zo leuk en knap, je gaat perfect om met mijn ouders, je vindt het hier geweldig. En dan denk ik: kom op, waarom niet zij. Maar ja, hier (wijst naar hart, red.) zit het dan net niet goed.” Simone: „Ik denk wel dat ik een beetje hetzelfde erin sta. Het ging bij mij ook wel alle kanten op. ”

„Ik hoopte het uiteindelijk natuurlijk niet”, zegt Simone achteraf. „Maar dat hij het eruit gooide, was voor mij ook een last van mijn schouder en een opluchting.” Dat ze zo’n goede band met zijn familie heeft, maakt het vertrek lastig. „Dat heb ik gemist, omdat ik veel alleen ben. Ik reis veel en mijn familie is er niet”, licht ze toe.

Nog meer pittige gesprekken

Het hoge woord met Simone is eruit, maar er staat Martijn nog een pittig gesprek te wachten. Hij moet zijn ouders, die verzot zijn op Simone, vertellen dat de 32-jarige yogadocente terug naar huis gaat. Zowel Simone als Jacqueline (Martijn’s moeder) barst tijdens het gesprek in tranen uit. „Je mag altijd terugkomen in ons warme bad”, zegt Jacqueline. Ronald, Martijn’s vader: „Ze heeft een plekje in ons hart en ik denk dat we ook een plekje in haar hart hebben.” Ook concurrent Marian valt het afscheid zwaar. De twee hebben in korte tijd een goede band opgebouwd.

In de avond wordt er nog met zijn allen gedineerd, waarbij de tranen ook weer rijkelijk vloeien. Daarna is het dan toch echt tijd voor het afscheid. „Ik hoop dat je de liefde vindt”, drukt ze Martijn op het hart. Hij wenst haar hetzelfde en Simone stapt in de auto, het begin van een lange reis naar haar huis op Hawaii.

Wat vinden kijkers van de B&B Vol Liefde-aflevering?

„Ik denk dat Martijn nog wel spijt gaat krijgen’’, roept Simone op een gegeven moment in de aflevering. Veel twitteraars zijn het daarmee eens. Ook verbazen kijkers zich over het tranendal van Martijn nadat hij haar nota bene zelf naar huis stuurde. „Lieve Martijn, als je zó verdrietig bent dat Simone weggaat, heb je misschien niet de juiste keuze gemaakt”, schrijft iemand.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lieve Martijn, als je zó verdrietig bent dat Simone weggaat, heb je misschien niet de juiste keuze gemaakt 🤔 #benbvolliefde — Sigrid de Jong (@smdejong1981) August 10, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En toch snap ik niet dat hij haar juist laat gaan🤔 Volgens mij zou Simone het beste bij Martijn, de B&B en ,niet te vergeten, zijn ouders passen. Het is zo’n leuke, spontane en knappe dame….#benbvolliefde — Patrick G (@PatrickG1976) August 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aaahhh gossie, ik vind die ouders van Martijn zo lief! Ik had ze Simone zo gegund. #benbvolliefde — Lisette Harzing (@liszha) August 10, 2022

Wil je de laatste aflevering van B&B Vol Liefde zien? Je kijkt de laatste aflevering via RTLXL of kijkt vooruit op Videoland.