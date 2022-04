Ga je bijna op vakantie? Schiphol verwacht (hele) lange wachtrijen

Plannen voor een snelle vakantie? Schiphol waarschuwt voor langere wachttijden dan normaal tijdens de komende meivakantie.

Vanavond blikt de luchthaven vooruit op komende twee weken, die naar verwachting op piekmomenten even druk kunnen zijn als in 2019, voor de coronacrisis. Tussen 23 april en 8 mei verwacht Schiphol dagelijks gemiddeld 174.000 reizigers. Dat betekent dat vele reizigers hun geduld bij het inchecken en de douane even moeten bewaren.

De luchthaven bereidt reizigers voor op de drukte door hen online te informeren over tips en reisinformatie. Zo wordt aanbevolen op tijd naar Schiphol te komen, maar niet te vroeg: twee uur voor een Europese vlucht en drie uur voor een intercontinentale vlucht. Online inchecken versnelt het proces ter plaatse, net als thuis al een controle doen voor de geldigheid van paspoort en reisdocumenten. Drukke piekmomenten door vertrekkende reizigers verwacht de luchthaven tussen 07.00 uur en 10.00 uur en rond 14.00 uur.

Are you flying from Schiphol this May holiday? Keep in mind that the airport will be busy. We do our best to make sure your journey is as smooth as possible. Check your flight details here: https://t.co/13mXGFPGqE pic.twitter.com/ve0Xd5CiTK

