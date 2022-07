Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuw boerenprotesten vallen niet overal even goed: ‘Vervolgen en berechten’

De boerenprotesten in Nederland zijn vanmorgen op zeker tientallen plaatsen voortgezet en flink ook. Veel boeren zijn er met hun tractoren op uitgegaan. Er ligt grond, puin en mest op snelwegen, er is rommel op af- en opritten gegooid en hooibalen worden in de brand gestoken. Op Twitter worden de actievoerders gesteund, maar net zo zeer veroordeeld.

Op verschillende plekken langs snelwegen in het land staan vanmorgen demonstrerende boeren met tractoren, opnieuw vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De nieuwe boerenprotesten ontstonden onder meer bij de driehoek Barneveld, Zwolle, Hengelo. Boeren staan er bij op- en afritten. De acties leiden tot lange files. Langs de A28 bij Harderwijk zijn hooibalen in brand gestoken, meldt de ANWB.

Verrast om boerenprotesten

Onder meer bij de A1 bij Bathmen, de A12 bij Bunnik, de A30 bij Ede, de A35 bij Hengelo en de A50 bij Apeldoorn is het raak, aldus de ANWB. De organisatie werd verrast door de acties. „Het is niet zo dat ze met tractoren op de weg rijden dit keer, maar ze staan langs de weg”, aldus een woordvoerder. De acties kunnen ter plaatse zorgen voor complete ontregeling van het verkeer, waarschuwt de ANWB. Bijvoorbeeld doordat weggebruikers last hebben van de rook van brandende hooibalen.

Ook op verschillende N-wegen is sprake van vertraging, zoals op de N48 bij Zuidwolde en de N303 bij Harderwijk. De Gelderse en Overijsselse politie spreken van diverse acties langs snelwegen op diverse plekken in Gelderland en Overijssel. „Houd rekening met extra lange reistijden, pas daar waar nodig uw reis aan. De vluchtstroken zijn momenteel begaanbaar voor hulpdiensten”, aldus de politie Gelderland en die van Overijssel op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Opruimen troep duurt uren

Rijkswaterstaat is deze ochtend druk bezig met de boerenacties op en bij snelwegen. „Onze eerste prioriteit is het veiligstellen van de situaties op de weg”, zegt een woordvoerder. Boeren hebben op verschillende plekken op en bij snelwegen mest en puin gestort. Rijkswaterstaat verwacht zeker de hele ochtend bezig te zijn om alles opgeruimd te krijgen. Ook de politie en de ANWB melden dat de opruimingswerkzaamheden van de boerenprotesten lang gaan duren.

Rijkswaterstaat heeft extra weginspecteurs opgeroepen, die ter plaatse voor een veilige situatie moeten zorgen. Geprobeerd wordt spullen op de weg zo snel mogelijk weg te krijgen. „Maar daar gaat wat tijd overheen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🇳🇱 Nederlandse boeren maken geen grapje. Snelwegen worden geblokkeerd met zand, afval, hooibalen en mest op de A1 in Bathmen, A12 in Bunnik, A30 in Ede, A35 in Hengelo en A50 in Apeldoorn. Acties in andere delen van Nederland. Veel boeren naar Den Haag. pic.twitter.com/kBlkJAhWPy — Kees (@Kees71234) July 27, 2022

Veiligheid in het geding door boerenprotesten

Het is niet wenselijk dat snelwegen worden gebruikt om actie te voeren, vindt de woordvoerder van Rijkswaterstaat in reactie op de nieuwe en uitgebreide boerenprotesten in het land. „Voor ons staan doorstroming en veiligheid altijd voorop”, aldus de zegsman.

De politie Midden-Nederland houdt de situatie op de plekken waar boeren actievoeren in de gaten. Als er strafbare feiten worden gepleegd (of in andere situaties waar maatregelen nodig zijn) wordt in afstemming met de gemeente opgetreden, meldt een woordvoerder van het korps. Over eventuele aanhoudingen is op dit moment niets bekend.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Farmers Defence Force: ‘Dan krijg je dit’

„Als je mensen zo ontzettend boos maakt, dan krijg je dit”, zegt secretaris Sieta van Keimpema van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) over de nieuwe boerenprotesten rond snelwegen. „Daar moet je niet raar van opkijken. Iedereen zou dit doen, als je van je land en uit je huis wordt gejaagd.” Ze reageert daarmee op de kritiek van wegbeheerder Rijkswaterstaat, die waarschuwt dat deze manier van actievoeren gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

„Zolang de overheid vasthoudt aan de huidige doelen, zul je dit soort toestanden krijgen”, zegt Van Keimpema over het stikstofbeleid van de overheid. „30.000 bedrijven worden daardoor geraakt. Mensen slapen niet meer, er zijn zelfmoorden onder boeren die het niet meer zien zitten”, zegt het bestuurslid van FDF. Recente cijfers over het aantal zelfdodingen onder boeren zijn niet beschikbaar, dus of deze indruk klopt, valt niet te controleren. Dat bijna 30.000 boerenbedrijven geraakt kunnen worden door de stikstofplannen, bleek onlangs uit berekeningen van het ministerie van Financiën. Dat heeft uitgerekend dat zo’n 11.200 bedrijven met de huidige plannen moeten stoppen en 17.600 boeren hun veestapel moeten inkrimpen. Zodoende wil het kabinet de stikstofuitstoot, vooral in de vorm van ammoniak, dusdanig verminderen dat de natuur kan herstellen.

Heel veel reacties op boerenprotesten

De actievoerders bij het boerenprotest krijgen veel bijval. Dat gebeurt onder meer met grote woorden richting het kabinet als ‘eens neemt uw eigen volk wraak’. Dan is er nog een groep met een ‘tussenmening’ als ‘ik ben voor de demonstraties, maar we mogen er geen last van hebben’. De boeren krijgen echter lang niet van iedereen bijval. Zo vindt iemand dat zij moeten opdraaien voor de totale rekening die het opruimen van alle bende op de wegen en de inzet van ordehandhavers oplevert. Anderen spreken zich veel harder uit en gebruiken termen als ‘terroristen’ en, wat milder, ‘trekkertuig’. Een klein overzicht:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Weet je, als een overheid niet luistert, op vacantie gaat en doet alsof er niets aan de hand is, dan schoffeer je niet alleen de boeren maar heel Nederland. Geen reactie=meer actie. Daarom steun ik de boeren!#boerenprotesten — De blije Amsterdammert (@RuudGoezinne) July 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kappen nu, #trekkertuig. Met deze droogte de berm in de hens steken. Hoe dom kun je zijn. Sympathie? Nul komma nul. Zielig? Nee hoor, stelletje vervuilers. #boerenprotesten Boeren dumpen afval, mest en hooi op snelwegen, opruimen duurt uren https://t.co/yU2vo6zCkA — Antoine (@antoinek) July 27, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kom op boeren; dit is natuurlijk niet handig, beetje meer sociale controle en voorkom dat de mafkezen die er altijd tussen zitten dit doen,… #fdf #boerenprotesten #zoniet #iksteundeboeren https://t.co/fKvNKEwAu3 — Geert-Jan (@Kettelarij) July 27, 2022