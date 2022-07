Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stikstofminister spreekt boeren aan: ‘Doe maandag niet mee met acties’

Stikstofminister Christianne van der Wal roept boeren op maandag niet mee te doen aan aangekondigde blokkeeracties. Actievoerders willen dan onder meer Schiphol of distributiecentra voor supermarkten blokkeren. „Niet doen”, zegt Van der Wal daarover. „Ga het gesprek aan.”

Ze benadrukt niet alle boeren „over één kam te willen scheren. Gelukkig zijn er veel boeren die het gesprek willen aangaan.”

Van der Wal spreekt boeren aan

Het kabinet gaat een bemiddelaar aanstellen om gesprekken tussen de overheid en de boeren te leiden. Daarmee wil Van der Wal dat er weer „nuance” in de discussie komt. De minister benadrukt dat de doelen van het stikstofbeleid vaststaan, maar dat er bewegingsruimte is in hoe die gehaald gaan worden.

Gisterenavond zei minister Dilan Yeşilgöz dat de politie maandag klaarstaat om in te grijpen als het nodig is. Ook zei ze dat de politie de beschikking krijgt over onder meer defensievoertuigen, zodat ze kunnen optreden tegen trekkers en ander landbouwmaterieel.

Beelden relschoppers herkenbaar online

Daarnaast is de politie van plan om beelden van relschoppers die dinsdag tijdens de boerenprotesten in Hierden strafbare feiten hebben gepleegd, volgende week woensdag herkenbaar online te zetten als ze zich niet melden. Vandaag zijn de eerste beelden al met een zogeheten blur online gezet. „Je weet zelf wel of je betrokken bent geweest bij de vernielingen en intimidaties in Hierden. En als je twijfelt, dan herken je jezelf vast en zeker op de foto’s”, aldus de politie.

Afgelopen dinsdag werd onder meer een politieauto vernield. De protesten vonden plaats bij de woning van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Het liep volgens de politie „volledig uit de hand. Er was veel agressie en geweld en ook politiemensen voelden zich niet veilig.”

Uit een eerste analyse van de beelden komen elf mannen naar voren. Het wordt niet uitgesloten dat nog meer verdachten zullen volgen.