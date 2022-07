Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet wil onderwijs niet helemaal dicht bij nieuwe coronagolf

Het basis- en voortgezet onderwijs gaan niet meer helemaal op slot bij een nieuwe coronagolf. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van het Algemeen Dagblad.

In verschillende scenario’s is uitgewerkt welke stappen het onderwijs neemt in verschillende fases van de pandemie. Zelfs in het slechtste scenario, het rode scenario, gaat nog altijd een deel van de leerlingen naar school. Het andere deel krijgt digitaal onderwijs op afstand of krijgt huiswerk mee. De leerlingen wisselen elkaar af.

In het plan staat niets gemeld over voorrang voor onderwijspersoneel bij een nieuwe vaccinatieronde, aldus de ingewijden.

Nieuwe coronagolf? Druk op ziekenhuizen stijgt

De besmettingen stijgen de laatste tijd en ook in de ziekenhuizen wordt het drukker. Zo steeg de bezetting van coronapatiënten gisteren tot 730 mensen, zestien meer dan dat er woensdag waren. Dat is het hoogste aantal sinds 3 mei, bijna twee maanden geleden.

Verpleegafdelingen hebben in de afgelopen dag 109 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Op dinsdag na is dat het hoogste aantal sinds april. Gemiddeld komen de laatste dagen ongeveer honderd mensen per etmaal op een verpleegafdeling terecht met een coronabesmetting. Die instroom is in ongeveer twee weken tijd verdubbeld.

Tussen woensdag- en donderdagochtend registreerde het RIVM 6517 nieuwe gevallen, het hoogste aantal sinds 11 april. Het werkelijke aantal was mogelijk hoger, omdat zelftests niet worden meegerekend. In de afgelopen week waren er 36.601 positieve tests, gemiddeld 5229 per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de 33e dag op rij.