Prijzen benzine en diesel dalen in Nederland, dit is waarom

Het is in deze tijd een vrij absurde mededeling, maar de prijzen van benzine en diesel dalen in Nederland. Dat heeft te maken met dalende olieprijzen en extra toevoer van olie vanuit het Midden-Oosten.

Sinds de oorlog in Oekraïne en de beperkte en vooral duurdere toevoer van olie, zijn de brandstofprijzen de laatste tijd extreem gestegen. En dat terwijl de overheid de accijns al heeft verlaagd.

Nu dalen de prijzen aan de pomp dus, doordat de olieprijzen steeds verder wegzakken. De olieprijzen liggen op koers voor een derde week van verliezen op rij, de langste reeks dit jaar. Vooral zorgen over een mogelijke recessie hebben impact op de olieprijs, omdat bij economische krimp de vraag naar energie doorgaans kleiner is.

Diesel en benzine weer goedkoper in Nederland

Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter Euro95 (bezine) nu 2,460 euro. Dat was gisteren nog 2,464 euro. Vorige maand tikte de adviesprijs voor benzine nog een recordniveau van 2,504 euro aan. De adviesprijs voor een liter diesel bedraagt nu 2,297 euro, tegen 2,304 euro gisteren.

Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen. Doorgaans betalen automobilisten die prijzen alleen langs de snelweg. Bij pompstations elders liggen de prijzen vaak lager.

Prijzen van olie dalen

De prijs van een vat Amerikaanse olie ging vanochtend licht omlaag tot 105,40 dollar. Een vat Brentolie kostte 108,87 dollar. Eerder deze week kwamen onder andere gegevens naar buiten over de consumentenbestedingen in de Verenigde Staten, die lager uitvielen dan verwacht.

De bestedingen leveren veruit de grootste bijdrage aan het bruto binnenlands product van de grootste economie ter wereld. Ook het beleid van centrale banken om de hoge inflatie in te dammen wakkert de vrees voor een recessie aan.

Biden laat Midden-Oosterse producenten meer produceren

De olieprijs is in juni met ongeveer 8 procent gedaald. De daling volgt op een periode van stevige prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, problemen in de bevoorrading en een stijgende vraag. De prijssprong was voor de Amerikaanse president Joe Biden reden om producenten in het Midden-Oosten ertoe te bewegen de productie van ruwe olie op te voeren. Heeft allemaal invloed op de prijzen van jouw benzine en diesel.

De organisatie van grote olie-exporterende landen OPEC en haar bondgenoten hebben deze week afspraken over een verdere verhoging van de olieproductie bekrachtigd. Biden reist later deze maand naar het Midden-Oosten om er bij Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten op aan te dringen de leveringen verder op te voeren.

